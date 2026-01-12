Tunç Duyurdu: Avukatlara 10 Milyar Lira Finansman Desteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlara toplam 10 milyar lira kredi desteği sağlanacağını ve protokol süresinin 30 Haziran 2026'ya uzatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:24
Krediler 1 milyon liraya kadar; protokol 30 Haziran 2026'ya uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara toplam 10 milyar lira finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kredi desteği uygulamasının genişletildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmanın mesleğini daha güçlü şartlarda icra edebilmesi için kredi desteği uygulamasının Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği ile yapılan protokol kapsamında önemli bir aşamaya geldiğini vurguladı.

Paylaşıma göre, bugüne kadar 6 bin 70 avukata toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı. Yoğun başvuru nedeniyle protokol kapsamı genişletildi ve avukatlara ek 5 milyar liralık kredi limiti sağlanarak toplam destek 10 milyar liraya çıkarıldı.

Protokol süresi de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Genişletilen destek kapsamında avukatlara 1 milyon liraya kadar, 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkânı sunulacağı bildirildi.

"Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer veren Tunç, desteğin devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

