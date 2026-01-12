Atatürk Bilim Merkezi Denizli'de Açıldı: Özgür Özel'den Şeniz Doğan'a 'Helal olsun'

Atatürk Bilim Merkezi Denizli'de açıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Selçukbey Mahallesi'nde hayata geçirilen Atatürk Bilim Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve binlerce vatandaşın katılımıyla törenle açıldı. Özel, Denizlili vatandaşlarla buluşarak merkez için destek verenleri selamladı ve protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışta Özgür Özel'in mesajı

Genel Başkan Özel, tören sırasında projeyi gerçekleştirenlere övgüde bulunarak; "Bu projesinden ötürü Şeniz Başkanıma helal olsun" dedi.

Özel sözlerine şu ifadelerle devam etti: "En çok kızdığım şey, Atatürk’ün ismiyle sorunu olanlar. Atatürk Havalimanı’nı bile allem ettiler, kullem ettiler, kapattılar. Adını İstanbul koydular. Türkiye’de dünya kadar tesisi kapatıp sonra adını başka koyarak açıyorlar. Oysa Denizli’de konuşmayı yapacağım meydanda, Ege’nin en büyük Bilim Merkezi açılacak. Atatürk’ün gösterdiği hedefe yürümek için evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimi ve havacılık konusunda çocukların ufkunu açacak, eğitecek simülasyonlarla bunları gösterecek, sevdirecek bir bilim merkezi var. Adını da Atatürk Bilim Merkezi koyduk, dediler. İşte bu eseri de bugün açmaya geldik. Helal olsun Şeniz Başkanıma"

Şeniz Doğan: "Ege’nin parlayan bir yıldızı olacak"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, açılışta yaptığı konuşmada merkezin yalnızca bir bina olmadığını, aynı zamanda geleceğe, gök yüzüne ve aydınlığa açılan bir kapı olduğunu vurguladı. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada sadece bir binayı değil geleceğe, gök yüzüne, aydınlığa açılan güzel bir kapıyı açıyoruz hep birlikte. Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve açılışımıza gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Atatürk Bilim Merkezi sadece Denizli’mizin değil, Ege’nin de parlayan bir yıldızı olacak. Bu merkez sadece Merkezefendi’nin, sadece Denizli’nin değil Türkiye’nin aydınlık geleceğidir. Atatürk Bilim Merkezi’nin içerisini çağdaş ve vizyoner bir şekilde yerleştirdik. İçerisinde çocuklarımız farklı hikayeleri hissedecek. Yine iklim krizimi burada çözmeye çalışacağız. Şehrimiz ve Merkezefendi’miz bir deprem bölgesi, çocuklarımıza ve gençlerimize burada depremle mücadeleyi öğreteceğiz. Yine burada robotik kodlamayı çocuklarımıza kazandıracağız. Tüm çocuklarımız eğitimde eşit haklara sahip olsun istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden hareketle bu merkezimizi ilçemize kazandırdık. Merkezimiz ilçemize ve şehrimizi hayırlı, uğurlu olsun"

Merkezin öne çıkan özellikleri

Merkez; Mars kolonisi simülasyonu, planetaryum, topraksız tarım alanları ve robotik laboratuvarları gibi donatılarla yalnızca Denizli'nin değil tüm Ege Bölgesi'nin yeni bilim üssü olmayı hedefliyor. 3 bin 451 metrekarelik arsa üzerine kurulan Atatürk Bilim Merkezi, 4 kattan oluşan yapısıyla kapsamlı sergi ve eğitim alanlarına ev sahipliği yapacak.

Bin 328 metrekarelik zemin katta Temel Bilimler, Jeoloji, Biyoloji, Kimya, Enerji ve İnsan Vücudu gibi başlıklarda interaktif düzenekler bulunuyor. Bu katta ayrıca ziyaretçiler için fuaye, kafeterya ve hediyelik eşya bölümleri gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

Bin 229 metrekarelik alana sahip 1. Kat ise tamamen uzay bilimlerine ayrılmış durumda. Evren, galaksiler, yıldızlar ve havacılıkla ilgili simülasyonların yer aldığı katta dikkat çeken bölüm, kubbe tavanlı Planetaryum. Bu bölümde gök cisimlerine ait görüntüler özel yansıtıcı ve efektlerle izleyicilere sunularak birebir uzaydaymış hissi oluşturuluyor.

Atatürk Bilim Merkezi, içerdiği eğitim ve simülasyon imkanlarıyla bölge gençliğinin bilimsel merakını beslemeyi ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermeyi amaçlıyor.

