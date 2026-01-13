ABD'den İran Uyarısı: Vatandaşlara 'İran’ı Derhal Terk Edin' Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı ve Tahran Sanal Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki karışıklıklar ve şiddet olayları nedeniyle ABD vatandaşlarına İran’ı derhal terk etme çağrısında bulundu. Bakanlık ile ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği ortak açıklama yayımladı.

Artırılmış güvenlik önlemleri, yol kapatmaları, toplu taşımada aksamalar ve internet engellemeleri devam ediyor. Açıklamada İran hükümetinin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtladığı belirtilirken, havayollarının İran’a gidiş ve geliş uçuşlarını sınırlamaya veya iptal etmeye devam ettiği bildirildi.

Havayollarının bazı seferleri 16 Ocak Cuma gününe kadar askıya aldığı ifade edilirken, ABD vatandaşlarına internet kesintilerinin devam edebileceğini beklemeleri ve alternatif iletişim yöntemleri planlamaları tavsiye edildi. Eğer güvenli ise kara yoluyla İran’dan Ermenistan veya Türkiye’ye geçmeyi düşünmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca şu güvenlik önerilerine yer verildi: İran’ı derhal terk edin. ABD hükümetinin yardımına ihtiyaç duymadan İran’dan ayrılma planınız olsun. Eğer dışarı çıkamıyorsanız evinizin içinde veya başka güvenli bir binada güvenli bir yer bulun. Yanınızda yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddeleri bulundurun. Gösterilerden uzak durun, dikkat çekmemeye çalışın ve çevrenize karşı tetikte olun. Son dakika haberleri için yerel medyayı takip edin. Planlarınızı gerektiğinde değiştirmeye hazır olun.

İran’daki gösteriler

İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde şiddet olayları yaşanmış, en az 646 kişi hayatını kaybetmişti.

