Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Düzeltme: Halit Erşahin'in Açıklaması

Halit Erşahin, 10 Ocak seçimlerinde oy kullanamadığı iddiasına ilişkin düzeltme yaptı; üyeliğinin aktif olmadığını ve karışıklığın sicil kaydı kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:26
Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Düzeltme: Halit Erşahin'in Açıklaması

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Düzeltme: Halit Erşahin'in Açıklaması

10 Ocak seçimlerinde oy kullanma iddiasına ilişkin yeni açıklama

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerinde oy kullanma hakkının elinden alındığını öne süren Halit Erşahin, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yeni bir düzeltme yaptı.

Erşahin, yaptığı detaylı araştırma sonucunda üyeliğinin aktif olmadığının ortaya çıktığını belirterek, yaşanan durumun sicil kaydı ile üyelik bilgilerinin karıştırılmasından kaynaklandığını ifade etti. Sürecin herhangi bir tarafı olmadığını vurgulayan Erşahin, itirazının yalnızca oy kullanma hakkının kendisine kullandırılmamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Seçim sürecinde kendisine oda başkan adayı olan bazı isimlerin geldiğini ve listede adının yer aldığının söylendiğini aktaran Erşahin, "Dört yıl önce otobüsümü sattım ve oy kullanma hakkımın olmadığını söyledim. Ancak listede ismimin aktif olduğu ifade edildi. E-Devlet üzerinden baktığımda da ismimi gördüm. Daha sonra yapılan incelemede, söz konusu listenin dört yıl önceye ait olduğu ve E-Devlet’te görünen bilginin de üyelik değil sicil numarası olduğu anlaşıldı" dedi.

Kamuoyunu istemeden yanlış bilgilendirdiğini belirten Erşahin, "Benim itirazım herhangi bir adaya ya da sürece yönelik değildir. Sadece oy kullanma hakkım olduğu düşüncesiyle oy kullandırılmamasına itiraz ettim. Bu nedenle oradaydım. Ancak seçim sürecinin tarafı değilim" diye konuştu.

MALATYA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI SEÇİMLERİYLE İLGİLİ DÜZELTME AÇIKLAMASI

MALATYA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI SEÇİMLERİYLE İLGİLİ DÜZELTME AÇIKLAMASI

MALATYA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI SEÇİMLERİYLE İLGİLİ DÜZELTME AÇIKLAMASI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karatay'da 60 Kişilik Arama ve Kurtarma Ekibi Teknik ve Psikolojik Eğitimlerle Güçleniyor
2
Suriye Ordusu Fırat Nehri Batısını 'Kapalı Askeri Bölge' İlan Etti
3
Giresun'da Tarihi İlk: Zehra Gülşah Bora Bozat En Genç Kadın Başkan Vekili
4
Almanya Başbakanı Merz: "İran’daki rejimin son günlerini yaşıyoruz"
5
Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Düzeltme: Halit Erşahin'in Açıklaması
6
Başkan Sandıkçı Canik'te Karla Mücadeleyi Sahada Takip Ediyor
7
Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları