Şehzadeler Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz Atandı

Başkan Hakan Şimşek, Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz’ı başkan yardımcısı olarak atadı; yeni ekip hizmet odaklı yönetim hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:04
Şehzadeler Belediyesi'nde yeni başkan yardımcıları göreve başladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yönetimi güçlendirmek amacıyla yaptığı atamalarla ilk adımı attı. Şehzadeler Belediye Meclis Üyeleri Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz, başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Atama süreci ve hedef

Başkanlık makamının imzasıyla açıklanan atamaların ardından Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz, bugün itibarıyla görevlerine resmen başladı. Yeni atamalarla birlikte belediye yönetiminde hizmet odaklı ve güçlü bir yapılanma hedefleniyor.

Başkan Şimşek'in açıklaması

"Şehzadeler’in sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için rahmetli Gülşah Başkanımızdan devraldığımız bayrağı en üst noktaya taşımak adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bu kapsamda yönetim kadromuzda bazı değişikliklere gittik. Meclis Üyelerimiz Sayın Emre Halil Esenkaya ve Sayın Mümin Yılmaz’ı başkan yardımcısı olarak atadık, bazı müdürlüklerimizde de yeni görevlendirmeler yaptık. Yeni ekibimizle birlikte kentimize en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışacağız"

Başkan Şimşek ayrıca, bugüne kadar belediye hizmetlerine katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür ederek, yeni görevlerine başlayan başkan yardımcıları ve müdürlere başarı dileklerini iletti.

Emre Halil Esenkaya kimdir?

1995 yılında Manisa’da doğan Emre Halil Esenkaya, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Gazetecilik ve medya alanlarında çalışmalarını sürdüren Esenkaya, lise yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak CHP Gençlik Kolları’nda çeşitli görevlerde bulundu. CHP Parti Eğitmeni olan Esenkaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Mümin Yılmaz kimdir?

1978 yılında Manisa’da doğan Mümin Yılmaz, eğitim hayatının ardından iş yaşamına atıldı. Manisa’nın tanınmış iş insanları arasında yer alan Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi. Mümin Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.

