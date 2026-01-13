Başkan Arıkan Söke basınıyla buluştu: Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ne yeni yer sözü

Başkan Arıkan Söke basınıyla buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Söke'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı.

Gazeteciler, mesleklerini icra ederken sahada karşılaştıkları sorun ve talepleri paylaştı; ortak gündem maddesi Söke'ye yapılan ve yapılması planlanan projeler oldu. Başkan Arıkan, birden çok başlıkta basın mensuplarına yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek müjdeli haberler paylaştı ve yerel basının kent yaşamındaki önemine dikkat çekti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi'ne yeni yer sözü

Toplantıda, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı Ali Esmer'in talebi üzerine Başkan Arıkan, cemiyete yeni bir yer tahsis edileceğinin sözünü verdi. Başkan Arıkan konuşmasında şunları ifade etti: "10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle sizlerle bir araya geldik. Sizlerin varlığı Sökemiz ve Aydınımız için çok değerli".

Programa katılanlar

Programa; AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, MHP Söke İlçe Başkanı Gürhan Selçuk, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, Belediye Meclis Üyeleri Şakir Gülmez ve Muharrem Özcan ile Söke Belediyesi Basın Danışmanı Levent Tuncer de katıldı.

