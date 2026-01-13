Karatay'da 60 Kişilik Arama ve Kurtarma Ekibi Teknik ve Psikolojik Eğitimlerle Güçleniyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında oluşturduğu Arama ve Kurtarma Ekibini teknik ve psikolojik boyutları kapsayan hizmet içi eğitimlerle profesyonel şekilde güçlendirmeye devam ediyor. Personelin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen bu programla ekiplerin sahadaki etkinliği artırılmayı hedefleniyor.

Uygulamalı teknik eğitimlerle sahaya hazırlık

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 60 kişilik Arama ve Kurtarma Ekibi, uygulamalı ve teorik eğitimlerle hazır hale getiriliyor. AFAD Konya İl Müdürlüğü uzmanlarının katkılarıyla yürütülen teknik eğitimlerde Afet ve Yangın, Arama ve Kurtarma ile Temel İple Erişim gibi alanlarda kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu programda enkazda arama, kazazedeye ulaşma ve güvenli tahliye gibi konular senaryo tatbikatlarıyla uygulamalı olarak ele alınıyor.

Afet anında psikolojik dayanıklılık ele alındı

Teknik eğitimlerle eş zamanlı olarak, ekiplerin afet anlarında karşılaşabilecekleri psikolojik durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla Karatay Belediyesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) iş birliğinde Afet Psikolojisi Uygulamalı Eğitimi gerçekleştirildi. 2026 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında düzenlenen eğitim, Karatay Belediyesi Meclis Salonunda, Klinik Psikoloji alanında akademisyen Dr. Fatih Mehmet Aslan tarafından verildi. Eğitimde afet sırasında ortaya çıkabilecek psikolojik tepkiler, kriz anında doğru iletişim, kazazedelerle sağlıklı iletişim kurma ile stres ve travma yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Kılca: Güçlü ve donanımlı ekipler oluşturuyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, afetlere karşı hazırlığın yerel yönetimlerin en temel sorumlulukları arasında olduğunu vurgulayarak, hazırlığın yalnızca teknik donanımla değil eğitimli ve bilinçli kadrolarla mümkün olacağını belirtti. Başkan Kılca, ekiplerin hem teknik hem de psikolojik açıdan donanımlı hale getirilmesine büyük önem verdiklerini; sahaya her yönüyle hazır olmaları için eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Kılca ayrıca, oluşturulan ekiplerin yalnızca Karatay’da değil, ihtiyaç duyulan her noktada etkin ve hızlı bir şekilde görev alabilecek kapasiteye ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ, AFETLERE HAZIRLIK KAPSAMINDA OLUŞTURDUĞU ARAMA VE KURTARMA EKİBİ’Nİ, TEKNİK VE PSİKOLOJİK BOYUTLARI KAPSAYAN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERLE PROFESYONEL ŞEKİLDE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.