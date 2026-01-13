İstanbul'da Asayişte Çarpıcı İyileşme: Olaylar %25.8 Azaldı, Aydınlatma %99.6'ya Yükseldi

Vali Davut Gül: İstanbul'da Asayişte Önemli İyileşme

İstanbul Valisi Davut Gül, valiliğin düzenlediği Medya Buluşmaları programında şehirdeki asayiş çalışmaları ve üç yıllık istatistikler hakkında bilgi verdi. Vali Gül, 55 bin polis ve 7 bin jandarma personeliyle şehrin güvenliğini iyileştirme çabalarının sürdüğünü belirtti.

2025 yılında asayişle alakalı eylemlerin yüzde 25.8 azaltıldığını ve olayların faillerinin yakalanma ve aydınlatma oranının yüzde 98,7’den yüzde 99.6’ya yükseldiğini aktardı.

Terör Operasyonları ve Finansman

Vali Gül, terör örgütlerine yönelik olarak son üç yılda 3 bin 186 operasyon yapıldığını, 5 bin 883 kişinin yakalandığını, bunlardan 1249’unun tutuklandığını ve 1008 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Engellenen terör eylemleri ise 2023’te 9, 2024’te 4, 2025’te 2 olarak bildirildi.

Terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili operasyonlarda ele geçirilen para miktarının 2023’ten 2025’e yaklaşık 10 kat arttığı; 3 milyon 680 binde 40 milyon 152 bin Türk Lirasına çıktığı belirtildi.

Kişilere Karşı Suçlarda Düşüş ve Aydınlatma Oranları

Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 2023’te 103 bin 410 olan suç sayısının 2025’te 86 bin 524’e düştüğü, geçen sene rakamın 93 bin 339 olduğu açıklandı. Toplamda kişilere karşı suçlarda yüzde 16 düşüş görüldüğü vurgulandı.

Belirtilen bazı düşüş oranları şunlar: öldürme, cinayet, kasten öldürme yüzde 24, 20 düşmüş, kasten yaralama yüzde 14 düşmüş, cinsel suçlar yüzde 23 düşmüş, kişilerin huzur ve güvenliğini bozma yüzde 26 düşmüş, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20 düşmüş ve konut dokunulmazlığı ihlali yüzde 37 düşmüş. Aydınlatma oranları ise 2023’te 97.62024’te 98.799.6'ya çıktı.

Mal Varlığına Karşı Suçlarda Gözle Görülür Azalma

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda İstanbul'da düşüşün Türkiye geneline göre daha iyi seviyede olduğu belirtildi. Rakamlar 46 bin 858'den 33 bin 646'ya, sonra 26 bin 941'e geriledi. 9 önemli suçta toplamda yüzde 42 düşüş kaydedildi.

Bazı azalış oranları: otodan hırsızlık yüzde 80, evden hırsızlık yüzde 60, oto hırsızlığı yüzde 65, motosiklet hırsızlığı yüzde 66, kapkaç yüzde 83, yankesicilik yüzde 65 azaldı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta aydınlatma oranı 2023’te yüzde 75.9 iken şimdi yüzde 93.6 oldu.

Yakalamalar, Ruhsatsız Silah ve Önleyici Çalışmalar

Yakalamaların arttığına dikkat çeken Vali Gül, yakalama sayılarını 2023’te 20 bin 933, 2024’te 26 bin 672, 2025’te 28 bin 24 olarak paylaştı. Yakalanan silah sayısı 16 bin 274’ten 17 bin 70’e yükselirken, yakalanan kişi sayısında 19 bin 251’den 16 bin 701’e düşüş görüldüğü ifade edildi.

Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlemeler ve tutuklamaların artması, sokakta ruhsatsız silah bulundurma oranının azalmasına katkı sağladığı belirtildi.

Günübirlik Kiralamalar ve Denetimler

Günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığı, 2023’te neredeyse 0 olan cezai işlem sayısının 2025’te 499'a çıktığı ve kesilen ceza miktarının yüzde 219 arttığı bildirildi.

Organize Suçlarla Mücadele

Organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 2023’te 211, 2024’te 337, 2025’te 416 olarak açıklandı. Yakalanan kişi sayısı 2 bin 683’ten 4 bin 949’a, tutuklanan kişi sayısı ise bin 184’ten 3 bin 119’a yükseldi. Operasyon yapılan organize suç örgütü sayısı 92’den 162’ye çıktı.

El konulan mal varlığı tutarı ise 2023’te 9,5 milyar TL iken 2025’te 318 milyar TL olarak aktarıldı.

Kurşunlama, Kaçakçılık ve Siber Mücadele

İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olaylarında 2024 ile 2025 arasında yüzde 50.2 azalma görüldü; aydınlatma oranında ise yüzde 40 artışla yüzde 93.4'e çıkıldı. Ayrıca 2 bin 931 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Kaçakçılık operasyonları 3 bin 699’dan 3 bin 814’e çıktı. Yakalanan kişi sayıları yaklaşık olarak 5 bin 196, 4 bin 608, 5 bin 067 aralığında seyretti; tutuklanan kişi sayısı 98’den 271’e yükseldi. Ele geçen ürünlerde akaryakıtta %23, alkollü içkilerde %103, sigarada %64 artış tespit edildi. Yapılan operasyonlarla vergi kaybının önüne geçildi, bu alanda yüzde 387 artış kaydedildi.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Önleyici Programlar

Uyuşturucu operasyonları 7 bin 837’den 11 bin 316’ya yükseldi (%44 artış). Yakalanan kişi sayısı 12 bin 554’ten 18 bin 385’e çıktı (%46 artış). Tutuklanan kişi sayısında yüzde 63 artış; 9 bin 115 rakamı paylaşıldı. Adli kontrolde artış yüzde 94 olarak kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucu verilerinde eroin ve türevlerinde yüzde 10 azalma, ancak hap ve benzeri narkotik ürünlerde yüzde 310 artış, kenevirde ise yüzde 240 artış görüldü. Talep ile mücadele ve sosyal politikaların önemine dikkat çekildi.

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin yaklaşık 5-6 yıldır devam ettiği, katılımcı sayısının 258 bin 267’den 656 bin 455’e çıktığı belirtildi. Okul çevresi denetimleri 91 bin 454’ten 109 bin 619’a, siber tespit sayıları 23 bin 363’ten 44 bin 813’e yükseldi.

Trafik Güvenliği ve Denetimler

Trafikte can kaybı verileri: 2023’te 157, 2024’te 166, 2025’te 134. Araç sayısı yüzde 15 artarken, görevli ekip sayısı yüzde 88, denetim sayısı yüzde 110 ve işlem sayısı yüzde 33 arttı. Ölümlü kaza oranı yüzde 12 azaldı; yaralamalı kaza sayısında yüzde 53 artış görüldü. Yaya can kaybı ise 47’den 50’ye çıktıktan sonra bu sene 36 oldu.

Trafik denetimlerinde okul servisleri 25 bin 456’dan 42 bin 591’e çıkarıldı (%67 artış). Ticari taksilerde denetim yüzde 86 arttı. Çakarlı araç denetimleri 9 bin 157 (2023), 11 bin 715 (2024), 14 bin 95 (2025) şeklinde artarken, ceza uygulamalarındaki sertleştirme nedeniyle 2025’te ceza işlemlerinde düşüş gözlendi. Cezalardaki artış örneği olarak daha önce 6 bin lira olan bir cezanın 136 bin liralara çıktığı, ikinci ihlalde araç bağlanması ve ehliyete el konulması uygulamalarının devreye girdiği vurgulandı.

Vali Gül'ün Değerlendirmesi

Vali Davut Gül, asayiş ve güvenlik verilerinin istatistiksel olarak değerlendirildiğini, hâlen sorunların tamamen ortadan kalkmadığını ancak iki yıl öncesine göre görülen düşüşün kolluk kuvvetlerinin başarısını gösterdiğini belirtti. Operasyon ve denetim kararlılığının devam edeceği ifade edildi.

