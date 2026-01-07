ABD Kuzey Atlantik’te Rus bandıralı Marinera (Bella-1) tankere el koydu

ABD, Venezuela bağlantılı ve önceki adı 'Bella-1' olan Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el koydu; işlem ABD kurumları koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:32
Operasyon ve gerekçe

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela bağlantılı ve daha önce 'Bella-1' olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik’te el konulduğunu duyurdu.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde 'M/V Bella 1' gemisine ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik’te el konulduğu belirtildi. Tankerin ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "El koyma işlemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Yarımküre’nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve yaptırım uygulanan gemileri hedef alan bildirisini desteklemektedir. Operasyon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı birimleri tarafından ABD Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi ve vatanı korumaya yönelik hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımını sergiledi" ifadeleri yer aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaptırım uygulanan yasa dışı Venezuela petrolüne yönelik abluka, dünyanın her yerinde tam olarak uygulanmaya devam ediyor" dedi.

Önceki gelişmeler ve bayrak değişikliği

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler’de Venezuela’ya doğru gittiği düşünülen ve İran petrolü taşımakla suçlanan; 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan 'Bella 1' petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. Tanker, ABD müdahalesinden kaçınmak için adını 'Marinera' olarak değiştirmiş ve rotasını çevirmişti.

Tankerin bayrağı Guyana’dan Rusya’ya geçmiş, Karayip Denizi’nden Kuzey Atlantik’e kaçmayı başarmış ve ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edilmişti. ABD medyası, Rusya’nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemileri görevlendirdiğini aktarmıştı. Aralık ayının sonunda Rusya, ABD’ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.

Uluslararası hukuk ve yaptırım kararı

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Venezuela’ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

