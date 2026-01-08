ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Grönland uyarısı: "Avrupalılar ABD Başkanını ciddiye alsın"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Grönland meselesinde Avrupa liderlerine açık bir uyarı yaptı. Beyaz Saray'da Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Vance, Washington'ın bölgeye ilişkin endişelerini yineledi.

Vance'in açıklamaları

Basın mensuplarının "Grönland konusunda Avrupalı liderlere mesajınız nedir?" sorusuna Vance, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio’nun sanırım önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta Danimarka ve Grönland liderleriyle bir görüşmesi olacak. Bu mesajların bazılarını özel olarak, bazılarını da kamuoyu önünde iletmeye devam edeceğiz. Ancak Avrupalı liderlere ve diğer herkese tavsiyem, ABD Başkanını ciddiye almalarıdır" şeklinde cevap verdi.

Vance, Başkanın sözlerine ilişkin daha ayrıntılı olarak şunları söyledi: "Başkan Grönland konusunda ne söyledi? Basında ve Avrupa’daki bazı çevrelerde gördüğümüz aşırı ve tuhaf tepkileri bir kenara bırakalım. Başkan ne dedi? Birincisi, Grönland yalnızca Amerika’nın füze savunması için değil, dünyanın füze savunması için de son derece önemlidir. İkincisi, bu belirli toprak parçasına, dünyanın o kısmına büyük ilgi gösteren düşman rakiplerin olduğunu biliyoruz. Avrupalı dostlarımızdan yapmalarını istediğimiz şey, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almaları. Çünkü bunu yapmazlarsa, ABD’nin bu konuda bir şeyler yapması gerekecek. Yapılacak şeyin ne olacağı konusunu ise Başkanın kendisine bırakacağım. Biz, bu konuda Avrupalı dostlarımız ve diğer herkes ile diplomatik angajman içerisinde olmaya devam edeceğiz."

İran protestolarına destek mesajı

Vance, basın toplantısında İran’daki protestolara ilişkin bir soru üzerine de "Barışçıl protestolara katılan ve özgürce bir araya gelme hakkını kullanan, sesini duyurmaya çalışan herkesin yanındayız. İran rejiminin çok problemi var. ABD Başkanı’nın söylediği gibi, onlar için yapılabilecek en akıllıca şey, ABD ile nükleer programları konusunda gerçek bir müzakereye girmeleriydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca Vance, "Gelecekte atılacak adımları Başkan açıklayacaktır ama biz, İran halkı dahil, dünyanın her yerinde haklarını savunan herkes ile dayanışma içindeyiz" dedi.

Grönland'la ilgili ödeme iddiası ve bölgesel tepkiler

Haberde yer alan iddialara göre, ABD'li yetkililer, Grönland sakinlerini Danimarka'dan ayrılarak ABD'ye bağlanmaya ikna etmek amacıyla adada yaşayan yaklaşık 57 bin kişiye kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında ödeme yapılmasını tartıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle ABD için bir ulusal güvenlik meselesi olarak tanımlıyor. Danimarka ve Grönland siyasetçileri ise ABD’nin Grönland’ı satın alması ya da ilhak etmesi fikrine şiddetle karşı çıkıyor.

Bölgeden ve Avrupa'dan tepkiler

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Pazar günü sosyal medyada paylaştığı mesajda "Artık yeter, İlhak konusundaki hayaller son bulmalı" ifadelerini kullandı. Salı günü ise Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, ortak bir bildiri yayımlayarak Grönland’ın geleceğine sadece Grönland ve Danimarka’nın karar verebileceğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Grönland konusunda Avrupalı liderlere mesajının ne olduğu yönündeki bir soruya, "Avrupalı liderlere ve diğer herkese tavsiyem, ABD Başkanını ciddiye almalarıdır" şeklinde cevap verdi.