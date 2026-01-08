Kurtulmuş: SDG'nin Suriye Yönetimine Entegrasyonu 10 Mart Mutabakatı Çerçevesinde Sağlanmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Kurtulmuş, 2026 yılının Türkiye ve insanlığa barış, esenlik ve iyilikler getirmesini dileyerek, "Mecliste olan gelişmeleri yakinen takip edip, Türkiye siyasetinin nabzının attığı, Türk demokrasisinin kalbinin olduğu bu yüce mekanda, bu gazi mekanda olan biteni millet adına gözlemliyorsunuz" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu: Ortak Rapor Hedefi

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına katkı veren tüm siyasi partilere ve komisyondaki üyelere teşekkür etti. Süreci "fevkalade üst düzey bir demokrasi örneği" olarak nitelendirdi ve toplumun farklı kesimlerinin dinlendiğini vurguladı.

Kurtulmuş, komisyonun son aşamaya girdiğini belirterek: "Şimdi nihayet son safhaya girdik. Siyasi partilerimizin, komisyona katılan siyasi partilerimizin hepsi kendi raporlarını hazırladılar ve başkanlığa sundular... Çok uzun olmayan bir vadede ümit ediyorum ki herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin altına konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Komisyon raporunun tavsiye niteliğinde olacağını ve örgütün silahları bıraktığının tespit edilmesinin ardından yasal düzenleme tekliflerinin Meclis Genel Kurulu'na sunulacağını aktardı.

Suriye Politikası ve SDG Entegrasyonu

Suriye konusuna ilişkin olarak Kurtulmuş, bölgedeki kırılganlığa dikkat çekti ve Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemi vurguladı: "biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün hem Suriye’nin geleceği için hem de bölgemizin geleceği için fevkalade hassas olduğunu düşünüyoruz."

Kurtulmuş, Suriye'de yeni yönetimin çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla inşa edilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye’nin bütün unsurlarının uyanık olması gerektiğini ifade etmek isterim... 10 Mart mutabakatında varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye’de özellikle SDG’nin de bir an evvel Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım. Bu Suriye Kürtlerinin lehine olandır. Bu Suriye Araplarının lehine olandır."

10 Mart mutabakatı çerçevesinde SDG'nin entegrasyonunun, Suriye'nin tüm unsurlarının geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

Meclisteki İstismar İddiaları ve Hukuki Takip

İstismar iddialarına ilişkin ayrıntıları paylaşan Kurtulmuş, soruşturma sürecini anlattı: "Ayın 19'u, yanılmıyorsam 19 Kasım’da konu bize geldi. Biz 20 Kasım sabahı soruşturmalarımızı başlattık... 5 kişi adli makamlara sevk edildi. 4 tanesi mahkeme tarafından tutuklandı, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

İdari soruşturmanın hızlı ve titiz şekilde yürütüldüğünü, ihmali görülen yöneticinin görevden alındığını belirten Kurtulmuş, "16 Ocak’ta ilk mahkeme olacak, Meclisin hukuk bürosu da bu mahkemeyi sonuna kadar takip edecek" dedi.

Yeni Anayasa Gerekliliği

Kurtulmuş, Meclisin terörle mücadele ve demokratik olgunluk gösteren komisyon çalışmalarını överek, Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi: "Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için yeni bir anayasa çalışması şarttır." Anayasa çalışmasının Meclisin önünde bir ödev olarak durduğunu ifade etti.

Gazze ve Uluslararası Hukuk Eleştirisi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, Gazze'deki durumu "apaçık soykırım" olarak nitelendirdi ve uluslararası platformlarda sürekli itiraz ettiklerini belirtti. Kurtulmuş, "Gazze soykırımı dünyada yeni bir dönemi başlatmıştır... Gazze soykırımına sessiz kalanlar, en büyük kötülüğü kendilerine yapmışlardır." dedi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların fiili işlevselliğine dair eleştirilerde bulunarak, mevcut uluslararası düzenin zayıfladığına dair görüşünü paylaştı.

