Trump: İran’da Protestolara Müdahale Olursa 'Çok Sert Karşılık' Veririz

Trump, İran’daki hayat pahalılığı protestolarında hükümeti uyararak, insanları öldürmeleri halinde 'çok sert karşılık' verileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:54
ABD Başkanı'ndan İran hükümetine uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki hayat pahalılığı kaynaklı protestolarla ilgili ABD basınına yaptığı açıklamada, "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Trump, durumun kötü olduğunu belirterek, "Durumları çok kötü. Size şunu söyleyebilirim ki, durumları hiç iyi değil. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunu yaparlarsa, çok ağır bir bedel ödeyeceklerini biliyorlar ve bu onlara çok net bir şekilde söylendi" ifadelerini kullandı.

İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Trump, İran halkına seslenerek, "Özgürlüğe büyük önem vermelisiniz. Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, ülke tarihine atıfta bulunarak, "Ülkenize olanlar çok yazık. Ülkeniz harika bir ülkeydi. Yıllar önce, genç bir emlak geliştiricisiyken, arkadaşlarım İran’a gitmişler ve çok başarılı olmuşlardı" dedi.

