Ömer Çelik: Özgür Özel 'İftira Üretim Merkezi' ve 'Yalan Siyaseti'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 'iftira üretim merkezi' olmakla suçlayıp açıklamalarını 'yalan siyaseti' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını hedef aldı.

Çelik, "Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün ‘yalan siyaseti’nde yeni bir rekor kırıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, Özel'in Cumhurbaşkanı hakkında yönelttiği iddiaları sert sözlerle eleştirerek, "Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor" dedi.

Çelik, Özel'in öne sürdüğü bazı iddiaları doğrudan yalana ve ahlaki tutarsızlığa işaret ederek şöyle konuştu: "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi, siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır."

Devamında, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, bu sözlerin Türkiye'de ve dünyada ciddiye alınmayacağını savundu.

Çelik ayrıca Özel'in ülke ve dünya gündemini takip etmediğini iddia ederek, Cumhurbaşkanı'nın bölgesel ve küresel gelişmelerdeki tutumunun tüm dünya tarafından izlendiğini belirtti. "Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

