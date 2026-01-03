CHP'den İstifa Eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye Geçiyor

Mersin vekili, Yörükler Derneği ziyaretinde kararını açıkladı

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılacağını resmen duyurdu.

Çakır, 3 Ocak’ta Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından İHA muhabirine konuşan Çakır, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı ve şunları söyledi: "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti’ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız".

Tercih gerekçelerine de değinen Çakır, "AK Parti’nin yaptığını Türkiye’ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin süper milli otoyollar gibi hizmetlerine vurgu yapan Çakır, partinin birlik, kardeşlik ve barış için yaptığı çalışmaları öne çıkardı.

AK Parti’ye geçme kararı almadan önce vatandaşlara danıştığını belirten Çakır, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Millete de sordum, ’Nereye geçeyim?’ dedim, ’AK Parti’ye geç’ dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben".

CHP'DEN İSTİFA EDEN MERSİN MİLLETVEKİLİ HASAN UFUK ÇAKIR, AK PARTİ'YE GEÇECEĞİNİ İDDİALARINI DOĞRULADI. ÇAKIR, "7 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA AK PARTİ'YE GEÇİYORUM" DEDİ.