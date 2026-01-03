DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

CHP'den İstifa Eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye Geçiyor

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak Çarşamba günü AK Parti'ye geçeceğini açıkladı; kararını vatandaşlara danıştığını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:25
CHP'den İstifa Eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye Geçiyor

CHP'den İstifa Eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye Geçiyor

Mersin vekili, Yörükler Derneği ziyaretinde kararını açıkladı

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılacağını resmen duyurdu.

Çakır, 3 Ocak’ta Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından İHA muhabirine konuşan Çakır, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı ve şunları söyledi: "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti’ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız".

Tercih gerekçelerine de değinen Çakır, "AK Parti’nin yaptığını Türkiye’ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin süper milli otoyollar gibi hizmetlerine vurgu yapan Çakır, partinin birlik, kardeşlik ve barış için yaptığı çalışmaları öne çıkardı.

AK Parti’ye geçme kararı almadan önce vatandaşlara danıştığını belirten Çakır, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Millete de sordum, ’Nereye geçeyim?’ dedim, ’AK Parti’ye geç’ dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben".

CHP'DEN İSTİFA EDEN MERSİN MİLLETVEKİLİ HASAN UFUK ÇAKIR, AK PARTİ'YE GEÇECEĞİNİ İDDİALARINI...

CHP'DEN İSTİFA EDEN MERSİN MİLLETVEKİLİ HASAN UFUK ÇAKIR, AK PARTİ'YE GEÇECEĞİNİ İDDİALARINI DOĞRULADI. ÇAKIR, "7 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA AK PARTİ'YE GEÇİYORUM" DEDİ.

CHP'DEN İSTİFA EDEN MERSİN MİLLETVEKİLİ HASAN UFUK ÇAKIR, AK PARTİ'YE GEÇECEĞİNİ İDDİALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'den İstifa Eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye Geçiyor
2
Senatör Mike Lee: Rubio, Maduro'nun ABD'de Tutuklandığını Bildirdi
3
Erdoğan: 2025 İhracatında Büyüme Stratejimiz Meyve Veriyor
4
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 71 Mahallede Sabah Namazı Buluşmaları
5
Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı
6
Halit Doğan: Gülsan Sanayi'de %80 Anlaşma Oranı
7
Trump doğruladı: Venezuela'ya saldırı — Maduro ve eşi yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları