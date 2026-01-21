Adalet Bakanı Tunç: Bayrak İndirme Olayında 14 Kişi Gözaltında

Tunç'tan AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, "Özellikle bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmış durumda" ifadesini kullandı.

Açıklamada, 14 kişinin gözaltına alındığı vurgulanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Tunç, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Kamuoyunu ilgilendiren bu tür olaylarda hukuki süreçlerin önemine dikkat çeken Bakan, yetkili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

