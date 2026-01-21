Erdoğan: Türkler, Kürtler, Araplar İslam Kardeşliğiyle Birleşecek

Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Türkler, Kürtler ve Arapların İslam kardeşliği altında birleşerek bölge sorunlarını birlikte çözeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:38
Erdoğan: Türkler, Kürtler, Araplar İslam Kardeşliğiyle Birleşecek

Erdoğan: Türkler, Kürtler, Araplar İslam kardeşliğiyle birleşecek

Açıklama TBMM Grup Toplantısı'nda yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında bölgesel dayanışma ve ortak çözüm vurgusu yaptı. Konuşmasında "Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi birleşerek, tek yürek olarak, aynı istikamete bakarak bölgemizin sorunlarını birlikte çözeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca "Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz var. O da İslam kardeşliğidir" sözleriyle birlik mesajını pekiştirdi.

Mesajda öne çıkan tema, farklı etnik ve toplumsal grupların ortak amaçlar etrafında birleşmesi ve bölgesel sorunlara birlikte çözüm arayışı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi birleşerek, tek yürek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi birleşerek, tek yürek olarak, aynı istikamete bakarak bölgemizin sorunlarını birlikte çözeceklerdir. Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz var. O da İslam kardeşliğidir"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

Yılmaz Tunç: Nusaybin'de bayrak indirme olayında 14 kişi gözaltına alındı
Bayraktar: Güneş ve Rüzgarda 120 Bin Megavat Hedefinin Üçte Birini Yakaladık
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Emirhacılı ve Karayahşi'yi Ziyaret Etti
Faruk Çelik'ten İddialara Sert Yanıt: '30 Yılım Eserlerle Geçti'
Fidan ile Cho Hyun Ankara Görüşmesi: Ticaret ve Savunma Sanayii Öne Çıktı
Erdoğan: Gazze Barış Kurulu'na Hakan Bey katılacak
Adalet Bakanı Tunç: Bayrak İndirme Olayında 14 Kişi Gözaltında

