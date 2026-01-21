Erdoğan: Türkler, Kürtler, Araplar İslam kardeşliğiyle birleşecek

Açıklama TBMM Grup Toplantısı'nda yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında bölgesel dayanışma ve ortak çözüm vurgusu yaptı. Konuşmasında "Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi birleşerek, tek yürek olarak, aynı istikamete bakarak bölgemizin sorunlarını birlikte çözeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca "Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz var. O da İslam kardeşliğidir" sözleriyle birlik mesajını pekiştirdi.

Mesajda öne çıkan tema, farklı etnik ve toplumsal grupların ortak amaçlar etrafında birleşmesi ve bölgesel sorunlara birlikte çözüm arayışı oldu.

