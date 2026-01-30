Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz

Yılmaz Tunç, Sivas’taki konuşmasında adaletin tesisi ve 'terörden Türkiye’yi kurtarmak' hedefini vurguladı; yeni adalet sarayı, cezaevi ve üniversite hastanesi müjdeleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas’ta katıldığı programda adaletin tesisi için kararlı çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek "Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz" dedi.

Sivas ziyaretleri ve müjdeler

Sivas’ta bir dizi inceleme ve ziyarette bulunan Bakan Tunç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kentin adalet ve sağlık altyapısına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Güler, “Biz gerçek manada bir adalet sarayı yapıyoruz. Yeni bir adalet sarayı yapıyoruz, diğer adalet sarayımızda mevcut fonksiyonlarıyla devam edecektir. Yaklaşık 42 metre karelik yeni adalet sarayının projesi inşallah önümüzdeki haftalarda bitiyor. En geç Mayıs-Haziran ayında ihalesini tamamlayarak inşallah temeli yine sayın bakanımızla birlikte atacağız. Yine Ulaş yolunda tüm fonksiyonlarıyla artık işlevini yitirmiş cezaevinin yerine yine nitelikli bir cezaevinin temelini atacağız, Üniversite hastanemizi bitirdik. Son peyzaj düzenlemeleri kaldı. İnşallah onu da Mart-Nisan’la birlikte tamamlayıp, 204 bin metre karelik dev bir sağlık yatırımını Sivas’ın hizmetine kazandıracağız” dedi.

Muhalefete tepki: Hizmet siyaseti vurgusu

Tunç, muhalefetin 24 yıldır süren karalama siyasetini eleştirerek, “Biz hizmet siyaseti diyoruz, icraat diyoruz. Karşımızdaki muhalefet sürekli engelleme siyaseti, karalama siyaseti, 24 yıldır da muhalefette bir değişiklik yok. Bizde ise ilk gün ki aşkla, heyecanımızdan hiçbir şey eksilmeden, durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kuruluşuna ilişkin değerlendirmesinde Tunç, “28 Şubat sürecini hatırladığımızda bu millet gerek ekonomik refah anlamında gerekse de temel hak ve hürriyetler açısından büyük sıkıntılara rüçhandı. Bu kronik sıkıntılardan bu ülkeyi kurtarsa kurtarsa Erdoğan kurtarır dedi milletimiz ve AK Partinin kurulmasına adeta zorladı. Bir pattı kurda peşinden gelip bu devleti düzlüğe çıkartalım dedi milletimiz. Bu ışığı söndürmek isteyenlere bu millet fırsat vermedi bundan sonrada vermeyecek” dedi.

Yargı eleştirilerine yanıt

Tunç, yargıyı eleştirenlerin gerçek niyetine değinerek şunları söyledi: “Bugün yargı şişmemizle ilgili bazı eleştirilerde bulunanlar ve haksızca yargı mensuplarımıza, hakim ve savcılarımıza hareket edenler, tehdit edenler, ‘Türkiye’de adalet yok’ diyenlerin aslında rahatsız oldukları nedir değerli arkadaşlar, onlar eski veraseti sistemin emrinde olan, darbecilerin karşısında hazır ol da duran, onlara kol kanat geren bir yargı sisteminden bugün milli iradinin yanında duran, darbeciden de, vesayetçiden de, yolsuzluk yapanlardan da, hırsızdan da hesap soran bir yargı sisteminin varlığından rahatsız olanlardır. Biz Türkiye’de adaletin tesisi noktasında gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Terörle mücadelede kararlılık

Bakan Tunç konuşmasını terörle mücadeleye ayırarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Milletimizin birliği, beraberliği ve dirliği. Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz. 41 yıldan bu yana mücadele ettik. Bu uğurda binlerce şehit verdik. Gazilerimiz oldu, ülke olacak çok büyük acılar yaşadık. Bu acıları bir daha yaşamayalım diyoruz. Güvenlik güçlerimiz bir taraftan büyük bir gayret gösterirken diğer yandan terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer ortadan kaldırdık. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin tüm vatandaşları için temel hak ve hürriyetleri tahkim ettik, güçlendirdik, özgürlük ortamını, ayrımcılığı ortadan kaldırdık ve bu sayede bugün terörsüz Türkiye’yi konuşabiliyoruz.”

Tunç, sürecin yürütülmesinde istihbarat, ilgili bakanlıklar ve meclis komisyonunun rolüne de dikkat çekerek, sürecin partiler arası konsorsiyumla ilerlediğini ve terör örgütünün fesih kararının ardından silah bırakma sürecinin izlendiğini belirtti.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, SİVAS’TA YAPTIĞI KONUŞMADA TÜRKİYE’DE ADALETİN TESİSİ NOKTASINDA...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, SİVAS’TA YAPTIĞI KONUŞMADA TÜRKİYE’DE ADALETİN TESİSİ NOKTASINDA GAYRETLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKLERİNİ KAYDEDİP TERÖRDEN TÜRKİYE'Yİ KURTARMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, SİVAS’TA YAPTIĞI KONUŞMADA TÜRKİYE’DE ADALETİN TESİSİ NOKTASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Su Artvin için Hayati Başlık Haline Geldi
2
Mesleki Eğitim Strazburg'da: Dr. Murat Cahid Cıngı'dan Genç İşsizliğine Çağrı
3
Uraloğlu: Bölünmüş Yol Ağını 2002'de 6 bin 101'den Bugün 30 Bin Km'ye Çıkardık
4
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi İstanbul'da Kabul Etti
5
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL
7
Bakan Yaşar Güler, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen’i Kabul Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları