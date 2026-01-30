Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas’ta katıldığı programda adaletin tesisi için kararlı çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek "Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz" dedi.

Sivas ziyaretleri ve müjdeler

Sivas’ta bir dizi inceleme ve ziyarette bulunan Bakan Tunç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kentin adalet ve sağlık altyapısına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Güler, “Biz gerçek manada bir adalet sarayı yapıyoruz. Yeni bir adalet sarayı yapıyoruz, diğer adalet sarayımızda mevcut fonksiyonlarıyla devam edecektir. Yaklaşık 42 metre karelik yeni adalet sarayının projesi inşallah önümüzdeki haftalarda bitiyor. En geç Mayıs-Haziran ayında ihalesini tamamlayarak inşallah temeli yine sayın bakanımızla birlikte atacağız. Yine Ulaş yolunda tüm fonksiyonlarıyla artık işlevini yitirmiş cezaevinin yerine yine nitelikli bir cezaevinin temelini atacağız, Üniversite hastanemizi bitirdik. Son peyzaj düzenlemeleri kaldı. İnşallah onu da Mart-Nisan’la birlikte tamamlayıp, 204 bin metre karelik dev bir sağlık yatırımını Sivas’ın hizmetine kazandıracağız” dedi.

Muhalefete tepki: Hizmet siyaseti vurgusu

Tunç, muhalefetin 24 yıldır süren karalama siyasetini eleştirerek, “Biz hizmet siyaseti diyoruz, icraat diyoruz. Karşımızdaki muhalefet sürekli engelleme siyaseti, karalama siyaseti, 24 yıldır da muhalefette bir değişiklik yok. Bizde ise ilk gün ki aşkla, heyecanımızdan hiçbir şey eksilmeden, durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kuruluşuna ilişkin değerlendirmesinde Tunç, “28 Şubat sürecini hatırladığımızda bu millet gerek ekonomik refah anlamında gerekse de temel hak ve hürriyetler açısından büyük sıkıntılara rüçhandı. Bu kronik sıkıntılardan bu ülkeyi kurtarsa kurtarsa Erdoğan kurtarır dedi milletimiz ve AK Partinin kurulmasına adeta zorladı. Bir pattı kurda peşinden gelip bu devleti düzlüğe çıkartalım dedi milletimiz. Bu ışığı söndürmek isteyenlere bu millet fırsat vermedi bundan sonrada vermeyecek” dedi.

Yargı eleştirilerine yanıt

Tunç, yargıyı eleştirenlerin gerçek niyetine değinerek şunları söyledi: “Bugün yargı şişmemizle ilgili bazı eleştirilerde bulunanlar ve haksızca yargı mensuplarımıza, hakim ve savcılarımıza hareket edenler, tehdit edenler, ‘Türkiye’de adalet yok’ diyenlerin aslında rahatsız oldukları nedir değerli arkadaşlar, onlar eski veraseti sistemin emrinde olan, darbecilerin karşısında hazır ol da duran, onlara kol kanat geren bir yargı sisteminden bugün milli iradinin yanında duran, darbeciden de, vesayetçiden de, yolsuzluk yapanlardan da, hırsızdan da hesap soran bir yargı sisteminin varlığından rahatsız olanlardır. Biz Türkiye’de adaletin tesisi noktasında gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Terörle mücadelede kararlılık

Bakan Tunç konuşmasını terörle mücadeleye ayırarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Milletimizin birliği, beraberliği ve dirliği. Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz. 41 yıldan bu yana mücadele ettik. Bu uğurda binlerce şehit verdik. Gazilerimiz oldu, ülke olacak çok büyük acılar yaşadık. Bu acıları bir daha yaşamayalım diyoruz. Güvenlik güçlerimiz bir taraftan büyük bir gayret gösterirken diğer yandan terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer ortadan kaldırdık. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin tüm vatandaşları için temel hak ve hürriyetleri tahkim ettik, güçlendirdik, özgürlük ortamını, ayrımcılığı ortadan kaldırdık ve bu sayede bugün terörsüz Türkiye’yi konuşabiliyoruz.”

Tunç, sürecin yürütülmesinde istihbarat, ilgili bakanlıklar ve meclis komisyonunun rolüne de dikkat çekerek, sürecin partiler arası konsorsiyumla ilerlediğini ve terör örgütünün fesih kararının ardından silah bırakma sürecinin izlendiğini belirtti.

