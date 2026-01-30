Emine Erdoğan: Gazze’de iki senede 54 bine yakın çocuk yetim kaldı

Açılış ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bahçelievler’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin desteğiyle tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programına katıldı. Programa Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile BAE Devlet Bakanı Maitha Bint Salem Al Shamsi de katılım gösterdi.

İlişkiler ve teşekkür

Programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin liderler düzeyinde ortaya konan ortak vizyon sayesinde güçlü bir ivme kazandığına vurgu yaparak iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının giderek güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BAE yetkilileri, projede emeği geçenler ile kurumdaki çocuklara destek veren personele teşekkür etti.

'Sevgili çocuklar, sizleri burada görmekten çok mutlu olduğumu ve hepinizi ayrı ayrı çok sevdiğimi bilmenizi isterim. Sizler de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.' sözleriyle çocuklara hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin insan onurunu merkeze alan ve çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurguladı.

Gönül Elçileri ve koruyucu aile istatistikleri

Erdoğan, himayelerinde 16 yıl önce başlattıkları Gönül Elçileri Projesi ile her çocuğun ait hissettiği bir aile ortamında büyümesini hedeflediklerini anlattı. Verilen rakamlara göre, bugün 15 bin 508 çocuğumuz kuruluşlarımızda devletimizin koruması altında bulunuyor. 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, 2025 Aralık ayı sonu itibariyle 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor. Bu çocukların 1207'si özel gereksinimli, kurumlarımızda savaş mağduru olarak bulunan 894 çocuk ise koruyucu aile yanındadır.

Erdoğan, UNICEF tarafından örnek proje gösterilen Gönül Elçileri projesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. Oturumunda yapılan etkinlikle küresel bir vicdan çağrısına dönüştürüldüğünü belirterek, çocuklara yönelik uluslararası girişimlere desteği yineledi.

Küresel tablo ve Gazze vurgusu

Artan küresel krizlerin çocukların yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erdoğan, dünyadaki çarpıcı verileri paylaştı: bugün 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor, göçe zorlanmış 50 milyondan fazla çocuk var ve 2018-2024 yılları arasında 2 milyondan fazla çocuk mülteci olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Erdoğan, dünyadaki yetim çocuk sayısının 150 milyonu geçtiğini belirterek, 'Henüz bu çocuklar için bir çözüm bulamamışken, bir de modern tarihin en büyük yetim kriziyle karşı karşıyayız. Gazze’de iki senede 54 bine yakın çocuk yetim kaldı. Orada daha önce eşi benzeri görülmemiş öyle bir vahşet yaşandı ki, sözlükteki hiçbir kelime olanları anlatmaya yetmedi. O yüzden yeni tanımlar icat edildi. Artık literatürde, 'Hayatta Ailesi Kalmayan Yaralı Çocuk' diye bir ifade var' ifadelerini kullandı.

Hediyeleşme, atölye ziyaretleri ve kapanış

Programda Mahinur Özdemir Göktaş, kurumda kalan çocuklar tarafından Osmanlı kaftanlarının desen ve ihtişamını yansıtan kağıt rölyef yöntemiyle üç boyutlu tasarlanmış bir çalışmayı Emine Erdoğan’a takdim etti. BAE Devlet Bakanı ise Şeyha Fatıma Bint Mubarek adına, BAE’nin doğal çevresi ile kentsel yaşamı arasındaki ilişkiyi yansıtan Asma Belhamar imzalı bir çalışmayı hediye etti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve beraberindekiler, yerleşkedeki çocukların robotik kodlama, 3D yazıcı kullanımı ve algoritma oluşturma eğitimleri aldığı Bilim ve Teknoloji Evi'ni gezdi. Erdoğan, grup evinde çocukların kendi elleriyle yaptıkları kek ve kurabiyeleri tattı ve çocuklarla sohbet etti; çocuklar yaptıkları resimleri ve evlerini tanıttı. Programda ayrıca BAE temsilcisi Mühendis Mohammed Ahmed Al Dhaheri kurum projeleriyle ilgili bir sunum yaptı ve etkinlik aile fotoğrafı ile sona erdi.

