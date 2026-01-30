Yılmaz: KYK Yurtları 1 Milyon Kapasiteyi Aştı — GÜÇ ile 3 Milyona Destek

Yılmaz: KYK yurtları 1 milyon kapasiteyi aştı, gençlere geniş destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Ahmet Hamdi Akseki KYK Yurdu’nda düzenlenen Kış Kampı programında gençlerle buluştu. Yılmaz, öğrenci yurtlarının kapasitesinin 1 milyonu geçtiğine dikkat çekerek eğitime yapılan yatırımları ve gençlik odaklı projeleri anlattı.

Eğitim yatırımları ve fırsat eşitliği

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini vurgulayarak, "Türkiye’nin hangi bölgesinde, hangi köyünde doğmuş olursa olsun, hangi sosyo-ekonomik gruba mensup olursa olsun tüm çocuklarımıza kendilerini geliştirme imkanı sunmak bizim temel görevimizdir" ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarlarında üniversite sayısının "70 küsür"ten bugün 129’u devlet, 79’u vakıf olmak üzere 208’e çıktığını belirtti ve üniversite eğitimini paralı olan ülkelerin aksine Türkiye’de parasız hale getirdiklerini, ders kitaplarını ücretsiz sunduklarını söyledi.

"KYK yurtları depremde stratejik kalemiz oldu"

Yılmaz, öğrenci yurtlarının yalnızca barınma alanı olmadığını, deprem dönemlerinde önemli rol oynadığını belirterek, "Kim ne derse desin. Dünyada örgün öğrenimde okuyan öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başvuranların neredeyse tamamını yerleştiren bir sistemimiz var. Bu yurtlar sadece öğrencinin kaldığı yerler değil; depremde gördük, çok işimize yaradı. Birçok ailemizi buralarda misafir ettik. Bugün de Antalya’da olduğu gibi kış kampları ve sosyal etkinlikler için kullanılması çok anlamlı" dedi.

3 milyon gence 450 milyar TL'lik "GÜÇ" desteği

İstihdam projelerine değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Gençliğin Üretim Gücü (GÜÇ)" programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "İŞKUR artık sadece iş yönlendiren değil, eğitim ve staj programları düzenleyen gelişmiş bir yapıya dönüştü. Yeni programımızla 3 yılda 450 milyar TL kaynak ayırdık ve 3 milyon gencimize dokunacağız. Ayrıca günlük bin 375 TL cep harçlığıyla kampüslerde uyguladığımız programlarımız devam ediyor. Ulusal Staj Portalı ile gençlerimizin iş hayatına erken yaşta adım atmasını sağlıyoruz."

"İş dünyasının ‘tecrübe’ engelini bitiriyoruz"

Yılmaz, İşe İlk Adım Programı kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmesi halinde devletin 6 ay süreyle ücret ve prim desteği sağlayacağını belirtti: "Gençler işe gittiğinde 'tecrüben var mı?' diye soruyorlar. İşte bunu 6 aylık destek programlarımızla ortadan kaldırıyoruz. Maliyeti tamamen İŞKUR tarafından karşılanan bu sistemle gençlerimiz iş deneyimi kazanacak."

Siyasette gençlik ve medya çağrısı

Gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesini önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, seçme ve seçilme yaşının düşürüldüğünü hatırlattı: "Seçme ve seçilme yaşını düşürürken bize çok karşı çıktılar, eleştirdiler ama biz yaptık. Belediye meclislerinden TBMM’ye kadar her aşamada gençlerin olmasını istiyoruz. Biz gençler için değil, gençlerle birlikte bir şeyler yapıyoruz. Medyaya da sesleniyorum; lütfen olumsuz haberler yerine pırıl pırıl, dünya ile rekabet eden bu gençlerimizin başarılarını, olumlu örneklerini gösterin."

Birlik ve güç vurgusu

Konuşmasını ülke birliği ve gücü üzerine tamamlayan Yılmaz, "Türk’üyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla, Çerkezi’yle, Alevi’si ve Sünni’siyle bir olacağız. Enerjimizi iç kavgalara değil, ülkemizi geleceğe taşımak için harcayacağız. Sadece haklı olmak yetmiyor, aynı zamanda güçlü olmanız gerekiyor. Haklı olanın güçlü olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

