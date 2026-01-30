Cevdet Yılmaz: Yurt Kapasitesi 1 Milyonu Aştı — 3 Milyon Gence 450 Milyar TL GÜÇ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yurtlarımızda 1 milyon kapasiteyi geçmiş durumdayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Ahmet Hamdi Akseki KYK Yurdu’nda düzenlenen Kış Kampı programında gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında eğitimde fırsat eşitliği, yurtların işlevi ve gençlere yönelik istihdam programlarına vurgu yaptı.

Fırsat eşitliği ve eğitim yatırımları

Yılmaz, eğitimin herkese açık olması gerektiğini belirterek, "Türkiye’nin hangi bölgesinde, hangi köyünde doğmuş olursa olsun, hangi sosyo-ekonomik gruba mensup olursa olsun tüm çocuklarımıza kendilerini geliştirme imkanı sunmak bizim temel görevimizdir." dedi. Eğitim yatırımlarına ilişkin olarak ise AK Parti döneminde üniversite sayısının "70 küsür"ten bugün 129’u devlet, 79’u vakıf olmak üzere 208e çıktığını ve üniversite eğitiminin paralı olduğu birçok ülkenin aksine Türkiye'de eğitimin parasız hale getirildiğini, ders kitaplarının ise ücretsiz sağlandığını vurguladı.

"KYK yurtları depremde stratejik kalemiz oldu"

Öğrenci yurtlarının kapasitesinin 1 milyonu aştığını hatırlatan Yılmaz, yurtların sadece barınma amaçlı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Kim ne derse desin. Dünyada örgün öğrenimde okuyan öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başvuranların neredeyse tamamını yerleştiren bir sistemimiz var." Ayrıca yurtların deprem zamanlarında önemli bir işlev gördüğünü, birçok ailenin buralarda misafir edildiğini ve bugün kış kampları ile sosyal etkinlikler için kullanılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

3 milyon gence 450 milyar TLlik "GÜÇ" desteği

Genç istihdamına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Gençliğin Üretim Gücü (GÜÇ)" programına değinen Yılmaz, İŞKUR’un artık sadece iş yönlendiren bir kuruluş olmaktan çıkarak eğitim ve staj programları düzenleyen gelişmiş bir yapıya dönüştüğünü belirtti. "Yeni programımızla 3 yılda 450 milyar TL kaynak ayırdık ve 3 milyon gencimize dokunacağız." dedi. Ayrıca kampüslerde uygulanan programlarla günlük 1375 TL cep harçlığı verildiğini ve Ulusal Staj Portalı ile gençlerin iş hayatına erken adım atmalarının sağlandığını söyledi.

"İş dünyasının 'tecrübe' engelini bitiriyoruz"

İşe İlk Adım Programı kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmesi halinde devletin 6 ay süreyle ücret ve prim desteği sağlayacağını söyleyen Yılmaz, gençlerin iş başvurularında karşılaştıkları tecrübe sorununa değinerek, "Gençler işe gittiğinde 'tecrüben var mı?' diye soruyorlar. İşte bunu 6 aylık destek programlarımızla ortadan kaldırıyoruz. Maliyeti tamamen İŞKUR tarafından karşılanan bu sistemle gençlerimiz iş deneyimi kazanacak" ifadelerini kullandı.

Siyasette gençlerin rolü

Gençlerin karar alma süreçlerinde aktif rol almasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesine ilişkin eleştirilere rağmen adım attıklarını vurguladı: "Seçme ve seçilme yaşını düşürürken bize çok karşı çıktılar, eleştirdiler ama biz yaptık. Belediye meclislerinden TBMM’ye kadar her aşamada gençlerin olmasını istiyoruz. Biz gençler için değil, gençlerle birlikte bir şeyler yapıyoruz." Medyaya da gençlerin başarılarını ve olumlu örneklerini öne çıkarması çağrısında bulundu.

"Haklı olanın güçlü olduğu bir dünya"

Konuşmasını ülke birliği ve güç vurgusuyla tamamlayan Yılmaz, "Türk’üyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla, Çerkezi’yle, Alevi’si ve Sünni’siyle bir olacağız. Enerjimizi iç kavgalara değil, ülkemizi geleceğe taşımak için harcayacağız. Sadece haklı olmak yetmiyor, aynı zamanda güçlü olmanız gerekiyor. Haklı olanın güçlü olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

