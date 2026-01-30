KBÜ Rektörü Kırışık Ankara’da Kahraman ve Yenişehirlioğlu ile Görüştü

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık Ankara’da Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ile bir araya geldi.

İsmail Kahraman ile görüşme

Ziyarette, üniversitelerin toplumsal gelişimde üstlendiği rol, yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm ve gençliğe yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları ile topluma ve ülke kalkınmasına katkı sunan projeleri hakkında bilgi verdi. Kahraman, üniversitenin çalışmalarını takdir ederek Rektör Kırışık’a başarı dileklerini iletti. Görüşme, hatıra fotoğrafı ile sonlandı.

Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ile değerlendirme

Kırışık’ın bir diğer durağı ise AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu oldu. Görüşmede, Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan raporlar ile Sosyalfest projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Rektör Kırışık, Türkiye Cumhuriyeti kamu politikalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan proje ve politika raporları hakkında bilgi verdi. Yenişehirlioğlu, raporları inceleyerek çalışmaların uygulanabilir politika modelleri içerdiğini ve kamu politikaları açısından değerli çıktılar sunduğunu belirtti.

Ziyarette ayrıca Yenişehirlioğlu’nun rol aldığı dizi projeleri ve edebiyat alanındaki eserleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

