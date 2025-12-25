Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor

Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi yönetimine sert eleştiri, halk "Terörsüz Türkiye"ye destek veriyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Üç hilalin gölgesinde, üç yılımızda" diyerek düzenlediği basın toplantısında partisinin ve teşkilatının üç yıllık faaliyetlerini değerlendirdi. Yurdagül, Erzurum Şehir Hastanesi ile ilgili daha önce gündeme getirdikleri iddiaların arkasında durduğunu belirterek, "Erzurum Sağlık İl Müdürü ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi bir an önce görevden alınmalıdır" dedi.

Teşkilat çalışmaları ve sosyal sorumluluk

Yurdagül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla il başkanı olarak görevlendirildiğini hatırlatarak, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. "Bize tevdi edilen bu büyük onurla birlikte teşkilatlarımızı oluşturduk ve sahaya indik" diyen Yurdagül, hane ziyaretleri, deprem yardımları ve Ramazan etkinliklerine dikkat çekti. "İlk iftarlık bizden" sloganıyla yüzlerce hemşehriye iftarlık dağıtıldığını aktaran Başkan, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 3 yılda yaklaşık 25 milyon TL kaynak bularak hasta tedavisi, engelli bireylere destek ve kimsesiz çocuklara yardım ulaştırıldığını söyledi.

Yerel temaslar ve toplumla birlik

Yurdagül, seçim dönemi ve sonrasında Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalarak kapı kapı dolaştıklarını belirtti. "Seçim bitti, iş bitti" demediklerini vurgulayan İl Başkanı, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini, yerel yönetimlerle bağlarını koparmadıklarını ifade etti. Yurdagül, "Sevinç gününde de, acı gününde de yanınızdayız demekten geri durmadık" sözleriyle düğün ve cenaze ziyaretlerine katıldıklarını anlattı.

"Terörsüz Türkiye" toplantıları ve halk desteği

Genel Başkan önderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" toplantılarına da değinen Yurdagül, partililerle birlikte il merkezinde ve 20 ilçede kapı kapı dolaşarak bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Yurdagül, "Halkımız bu sürece hem güveniyor hem de destek oluyor" diyerek vatandaşların toplantılara olan ilgisini ve desteğini vurguladı. Ayrıca web sitesi ve sosyal medya hesaplarının aktif tutulduğunu, teknolojiyle iletişimi güçlendirdiklerini belirtti.

Erzurum Şehir Hastanesi iddiaları: Müfettişlere bilgi verildi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yurdagül, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin konuyla ilgili kendilerini dinlediğini söyledi. Şehir Hastanesi’nin yönetiminden duyduğu rahatsızlığı tekrarlayan İl Başkanı, "Başhekim ve ekibi buradaki süreci yönetemiyor" ifadelerini kullandı ve "Erzurum Sağlık İl Müdürü ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi bir an önce görevden alınmalıdır" dedi. Yurdagül, iddialarını ilgili kurumlara ilettiklerini, müfettişlere gerekli belge ve bilgileri sunduklarını belirterek, yapılan çıkışın Cumhur İttifakı ruhuna aykırı olmadığını; amaçlarının vatandaşın haklarını korumak olduğunu ifade etti. "Erzurum’da, Erzurumlu da bizim kırmızı çizgimizdir" sözleriyle şehrin çıkarlarının korunacağını vurguladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZURUM İL BAŞKANI ADEM YURDAGÜL, "ÜÇ HİLALİN GÖLGESİNDE, ÜÇ YILIMIZDA" DİYEREK GÜNDEME DAİR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. BAŞKAN YURDAGÜL, DAHA ÖNCE ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ ARKASINDA DURARAK, "ERZURUM SAĞLIK İL MÜDÜRÜ VE ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ BİR AN ÖNCE GÖREVDEN ALINMALIDIR" DEDİ.