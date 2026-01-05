DOLAR
AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın: 2 bin 407 yeni üyeyle yüzde 100 başarı

Hakan Aydın, 2025 üye çalışmalarında 2 bin 407 yeni üyeyle hedefi aştıklarını ve Ardahan üye sayısının 14 bin 450’ye ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:19
Basın kahvaltısında 2025 üye çalışmaları değerlendirildi

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda 2025 yılı üye çalışmaları ele alındı; Aydın, ikinci kez il başkanlığı görevine 2025 Ocak ayı itibarıyla başladığını ve göreve geldikleri günden bu yana teşkilatla sahada olduklarını söyledi.

Aydın, sağlık sorunları nedeniyle basınla buluşmanın geciktiğini belirterek teşkilatın faaliyetlerine değindi: "İyi gününde de kötü gününde de vatandaşımızın yanındayız. Ardahan’da sahada olan, dert dinleyen, sorunlara çözüm üreten tek teşkilat AK Parti teşkilatlarıdır."

Üye sayısında hedef aşıldı

Üye çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Aydın, Ardahan için belirlenen 2 bin 400 kişilik hedefin aşıldığını ve 2 bin 407 yeni üye kaydıyla yüzde 100 başarı elde ettiklerini söyledi. Ardahan’daki toplam üye sayısının ise 14 bin 450 olduğunu açıkladı.

Aydın, ilçeler bazında en yüksek yeni üye başarısının Damal ilçesinde gerçekleştiğini, hedefin gerisinde kalan yerin ise Hanak olduğunu belirtti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "batıda ne varsa doğuda da o var" sözünü hatırlatan Aydın, partisinin milletin derdiyle dertlenen bir yapı olduğunu vurguladı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "O yüzden de bizler üye sayısında rekor kırıyoruz. O yüzden de üyede istenilen hedefe ulaşıyoruz. Hanak ilçemizdeki doğalgazı dertlenen bir partiyiz. O nedenle Hanak’ı doğalgaza kavuşturduk. Çünkü bizim bir derdimiz var, derdimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Cumhurbaşkanımız gibi, gece gündüz demeden uyku uyumadan yola devam diyoruz."

AK PARTİ ARDAHAN İL BAŞKANI AYDIN BASINLA BULUŞTU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

