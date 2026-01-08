Tavşanlı Elektrikçiler Odası’nda Bayrak Değişimi: Ramazan Kocagöz 3 Oy Farkla Başkan

Tavşanlı Elektrikçiler Odası’nda Bayrak Değişimi

Ramazan Kocagöz, 3 oy farkla yeni başkan

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Elektrik, Elektronik ve Saatçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda heyecan dolu bir seçim yaşandı. İki adayın yarıştığı kongrede, üyelerin oyları sonucu yeni yönetim belirlendi.

Genel kurul süreci

Genel kurul; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunup ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde adaylar üyelerle projelerini paylaştı ve destek istediler.

Oy sayımı ve sonuç

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açıldı. Yapılan sayım sonucuna göre Ramazan Kocagöz, rakibi Bilal Çırak'ı 71’e 68 oyla, 3 oy farkla geride bırakarak Tavşanlı Elektrik, Elektronik ve Saatçiler Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu.

Yeni yönetim kurulu

Ramazan Kocagöz başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı: Ahmet Dağıstan, Ömer Gök, Erdal Özdemir, Abdullah Esen, Mehmet Murat Küreşçi, Fatih Kayalı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ramazan Kocagöz ve yeni yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçeği burnunda başkan Kocagöz, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında odanın yönetimini tüm üyelerle birlikte el birliğiyle sürdüreceklerini vurguladı.

