Aydın’da Demokrasi Nöbeti: Belediye Meclisi 4 Aydır Polis Korumasında

Aydın’da demokrasi nöbeti: Meclis polis gölgesinde

Cumhuriyet tarihinden bu yana Türk siyasetine yön veren isimlerin yetiştiği ve siyasette “demokrasinin kalesi” olarak adlandırılan Aydın’da, siyasi gerilim yükseliyor. Kentte son dönemde yaşanan gelişmeler, yerel yönetim gündemini güvenlik önlemleriyle birlikte şekillendiriyor.

Meclis toplantıları polis eşliğinde

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, son 14 yıldır yaşanmayan görüntülere sahne oldu. Meclis, artık 4 aydır yoğun polis güvenliği altında toplanıyor. Yetkililer, oturumların düzen ve sükunet içinde geçmesi için kapsamlı tedbirler aldıklarını belirtiyor.

Gece saatlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan gerilimi yatıştırmak için görev yapan yüzlerce polis, önceki gece Kuşadası’ndaki müdahalelerin ardından sabah saatlerinden itibaren de Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunun güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildi.

Vatandaşlarda şaşkınlık

Duruma alışkın olmayan pek çok vatandaş, meclis toplantılarının yapıldığı günlerde belediye önünde bekleyen manga manga polis görüntüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güvenlik önlemleri, toplumda hem rahatlama hem de tedirginlik yaratan bir tablo oluşturuyor.

Aydın’daki yetkililer ve emniyet güçleri, hem Kuşadası’ndaki gerilimi düşürmek hem de meclis toplantılarının sükunet içinde sürmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CUMHURİYET TARİHİNDEN BU YANA TÜRK SİYASETİNE YÖN VEREN ÖNEMLİ İSİMLERİN YETİŞTİĞİ VE SİYASETTE ‘DEMOKRASİNİN KALESİ’ OLARAK ADLANDIRILAN AYDIN’DA SİYASİ GERİLİM HER GEÇEN ARTMAYA BAŞLADI.