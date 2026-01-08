Aydın’da Demokrasi Nöbeti: Belediye Meclisi 4 Aydır Polis Korumasında

Kuşadası gerilimi sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi dört aydır yoğun polis güvenliğiyle toplanıyor; vatandaşlar belediye önündeki polis yoğunluğuna şaşırıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:45
Aydın’da Demokrasi Nöbeti: Belediye Meclisi 4 Aydır Polis Korumasında

Aydın’da demokrasi nöbeti: Meclis polis gölgesinde

Cumhuriyet tarihinden bu yana Türk siyasetine yön veren isimlerin yetiştiği ve siyasette “demokrasinin kalesi” olarak adlandırılan Aydın’da, siyasi gerilim yükseliyor. Kentte son dönemde yaşanan gelişmeler, yerel yönetim gündemini güvenlik önlemleriyle birlikte şekillendiriyor.

Meclis toplantıları polis eşliğinde

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, son 14 yıldır yaşanmayan görüntülere sahne oldu. Meclis, artık 4 aydır yoğun polis güvenliği altında toplanıyor. Yetkililer, oturumların düzen ve sükunet içinde geçmesi için kapsamlı tedbirler aldıklarını belirtiyor.

Gece saatlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan gerilimi yatıştırmak için görev yapan yüzlerce polis, önceki gece Kuşadası’ndaki müdahalelerin ardından sabah saatlerinden itibaren de Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunun güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildi.

Vatandaşlarda şaşkınlık

Duruma alışkın olmayan pek çok vatandaş, meclis toplantılarının yapıldığı günlerde belediye önünde bekleyen manga manga polis görüntüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güvenlik önlemleri, toplumda hem rahatlama hem de tedirginlik yaratan bir tablo oluşturuyor.

Aydın’daki yetkililer ve emniyet güçleri, hem Kuşadası’ndaki gerilimi düşürmek hem de meclis toplantılarının sükunet içinde sürmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CUMHURİYET TARİHİNDEN BU YANA TÜRK SİYASETİNE YÖN VEREN ÖNEMLİ İSİMLERİN YETİŞTİĞİ VE SİYASETTE...

CUMHURİYET TARİHİNDEN BU YANA TÜRK SİYASETİNE YÖN VEREN ÖNEMLİ İSİMLERİN YETİŞTİĞİ VE SİYASETTE ‘DEMOKRASİNİN KALESİ’ OLARAK ADLANDIRILAN AYDIN’DA SİYASİ GERİLİM HER GEÇEN ARTMAYA BAŞLADI.

CUMHURİYET TARİHİNDEN BU YANA TÜRK SİYASETİNE YÖN VEREN ÖNEMLİ İSİMLERİN YETİŞTİĞİ VE SİYASETTE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavşanlı Elektrikçiler Odası’nda Bayrak Değişimi: Ramazan Kocagöz 3 Oy Farkla Başkan
2
Başkan Kurnaz: İlkadım'da 2026'da da yüksek tempoyla çalışacağız
3
Karatay'ın Tam Buğday Ekmeği Modeli Çorum'da Tanıtıldı
4
Canik'te Eğitim Hamlesi: Başkan İbrahim Sandıkçı Gençlerin Yanında
5
MHP'den Sürdürülebilir Türk Sağlık Sistemi Önerisi — Ahmet Selim Yurdakul
6
Muhtarlar TBMM'de Engellilerin Sorunlarını Anlattı
7
Rusya'dan Sert Tepki: Marinera (eski 'Bella-1') Tankerine El Koyma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları