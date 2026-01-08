Karatay'ın Tam Buğday Ekmeği Modeli Çorum'da Tanıtıldı

Hasan Kılca, kampanya deneyimini Çorum’da paylaştı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası çerçevesinde Karatay’da yürütülen çalışmaları Çorum’da düzenlenen toplantıda anlatarak, sağlıklı beslenmeye yönelik örnek uygulamaları paylaştı. Kılca, bu çalışmalarla israfı azaltıp bereketi büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kılca, Çorum programları kapsamında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyasına ilişkin toplantıda sunum yaptı. Karatay Belediyesi’nin kampanyaya ilk günden itibaren aktif şekilde dahil olduğunu belirten Kılca, uygun fiyatlı ve erişilebilir politikalar sayesinde vatandaşların tam buğday ekmeğine yöneliminin 12 kat arttığını söyledi.

Kılca, Karatay Belediyesi olarak tam buğday ekmeği fiyatlarında indirime gittiklerini, gıda mühendisleri eşliğinde sahada bilgilendirme çalışmaları ve anketler gerçekleştirdiklerini; bu sayede tam buğday ekmeğinin vatandaşların günlük beslenme alışkanlıklarına girdiğini ifade etti. "Bu kıymetli çalışma, Konya’nın pilot il seçilmesiyle başlayan süreçte Karatay Belediyesi Halk Ekmek’in üretim ve saha tecrübesiyle ete-kemiğe büründü," dedi.

"Üçlü sacayağı" ile bütüncül yaklaşım

Sağlıklı gıdaya erişimi bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını belirten Başkan Kılca, Karatay Belediyesi’nin süreci "üçlü sacayağı" modeliyle yürüttüğünü anlattı: "Birincisi, tam buğday ekmeği kampanyasına çok ciddi destek veriyoruz. İkinci olarak 6 yıldır glütensiz ekmek üretimi yapıyoruz. Aylık yaklaşık 300 bin adet üretim gerçekleştiriyor, Konya’ya yakın 20 şehre glütensiz ekmek gönderiyoruz. Üçüncü projemiz ise ata tohumu üretimi. Bu projeyle Konya’daki tüm hanelere ata tohumlarını ulaştırıyoruz."

Ekşi maya ve yerel miras

Konya’nın tarım tarihine dikkat çeken Kılca, Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük kazılarındaki bulgulara atıfta bulunarak ekşi maya sistemi kurma çalışmalarını aktardı: "İnşallah bundan sonra tam buğday ekmeğinin tamamını ekşi mayayla üreteceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı belirli bir aşamaya getirdik." Ayrıca Karatay Belediyesi’nin karabuğday ekmeği üretimine başladığını ve glütensiz çeşitli ürünler ürettiklerini ifade etti.

Kılca, tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılmasına yönelik sürecin Çorum’da da başarılı sonuçlar vereceğine inandığını, Çorum’un pilot il olarak seçilmesinin anlamlı olduğunu belirtti. "Çorum’un üretim kültürü güçlü, dayanışma geleneği köklü bir şehir. Burada atılacak adımlar, Türkiye'nin dört bir yanında daha sağlıklı sofraların kurulmasına katkı sağlayacaktır," dedi.

Program sonunda Başkan Kılca, toplantıya davetleri dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Emin Demirkol, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

