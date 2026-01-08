Canik'te Eğitim Hamlesi: Başkan İbrahim Sandıkçı Gençlerin Yanında

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Başkan Okulumda' programı kapsamında Canik Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Programda yürütülen eğitim projeleri ve öğrenci talepleri hakkında bilgiler verdi, önerileri dinledi.

Sandıkçı, öğrencilere verdiği desteği vurgulayarak, "Eğitimde farkındalık oluşturan projelerimizle gençlerimiz için seferberiz" dedi.

"Öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz"

Sınav Ücret Desteği programıyla ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin YKS, LGS ve KPSS ücretlerinin tamamının karşılandığını belirtti. Sandıkçı'nın açıklaması şöyle: "Eğitim yolculuğunda gençlerimizin her daim yanındayız. Öğrencilerimizi birçok alanda ücretsiz eğitim programıyla buluşturuyor, öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Canik’imizdeki öğrencilerimizin YKS, LGS ve KPSS ücretlerini karşılıyoruz. Burs, sınav ücret, çanta ve kırtasiye seti destek programlarımız başta olmak üzere sürdürdüğümüz destek programlarıyla hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim harcamalarına katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimize yönelik desteklerimize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz".

TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek

Başkan Sandıkçı, çocukları ve gençleri yapay zekâ, siber güvenlik ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturduklarını belirtti. Öğrencilerin hazırladığı TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine sağlanan destekle ilgili Sandıkçı şunları söyledi: "Öğrencilerimizin hazırladığı TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek sağlıyoruz. Proje hazırlık sürecinde gençlerimize teknik ve teorik eğitim desteğinde bulunuyor, projeleri için gerekli tüm materyalleri onlar için hazır hale getiriyoruz. Canik’te teknolojiyi üreten nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz".

Akademiye hazırlık kursları devam ediyor

Ücretsiz akademiye hazırlık kurslarıyla gençlerin BESYO, POMEM, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırlandıklarını aktaran Sandıkçı, "Uzman antrenörler ve özel parkurlar eşliğinde gençlerimizi akademi sınavlarına hazırlıyoruz. Eğitim sürecinde antrenörlerimizle birlikte gençlerimizin performans takibini gerçekleştiriyor, gençlerimiz için ayrıca bireysel çalışma programları hazırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda gençlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Sandıkçı, öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı.

