Healey: İngiltere, ABD’nin 'Bella-1' Operasyonuna Destek Verdi

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD’nin Atlantik’teki "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine yönelik operasyonuna İngiltere olarak destek verdiklerini açıkladı. Healey, operasyona ilişkin yetkilendirmenin ABD’nin talebi üzerine sağlandığını belirtti.

Operasyon desteği ve görevlendirilen unsurlar

İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, destek talebi doğrultusunda İngiltere’deki üslerin kullanılması ile keşif uçakları ve RFA Tideforce dahil olmak üzere İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması unsurlarının görevlendirilmesine izin verildi. Healey, "İngiltere, ABD’nin talebi üzerine, yaptırımların ihlali ve kayıt dışı denizcilik faaliyetlerine karşı küresel mücadele çabalarının bir parçası olarak bu operasyonu destekledi" dedi.

Gemiye çıkma ve personel

Healey, müdahale sırasında güverteye çıkan güvenlik güçlerinin tamamının ABD personeli olduğunu vurgulayarak, "Bu bir ABD operasyonuydu. Gemi ele geçirilirken herhangi bir İngiliz personel güverteye çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Bayrak, yasal statü ve kontrol

Healey, geminin farklı bayraklar altında sefer gerçekleştirmesine dikkat çekerek, "Bella 1 şu anda ABD kuvvetlerinin kontrolü altında. Bayrak taşımayan bir gemi, yasal olarak durdurulabilir ve durduran devletin yasalarına tabi tutulabilir" dedi. Healey ayrıca geminin geçmişini korsan faaliyetlerle ilişkilendirerek, bunun Rusya-İran ekseninin küresel ölçekteki kayıt dışı faaliyetlerinin parçası olduğunu belirtti.

Operasyonun hedefleri ve İran bağlantısı

Healey, operasyona verilen desteğin üç ana hedefe yönelik olduğunu söyledi: İran’a yönelik yaptırımların uygulanması, kötü niyetli denizcilik faaliyetlerinin yarattığı küresel güvenlik tehdidiyle mücadele ve İngiltere’nin savunma ve güvenliğinin güçlendirilmesi. Healey, ayrıca "İran’ın yasa dışı petrol satışları aracılığıyla istikrarsızlığı körüklemekten fayda sağlamasının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

Gemi geçmişi, rotası ve uluslararası tepkiler

ABD Sahil Güvenliği, daha önce Karayipler’de Venezuela’ya doğru gittiği belirtilen ve 2024’te yaptırımlara tabi tutulduğu iddia edilen "Bella 1"e el koyma girişiminde bulunmuştu. Tanker, adını "Marinera" olarak değiştirmiş, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmiş ve Karayipler’den Kuzey Atlantik’e kaçmayı başararak ABD tarafından takip edilmişti. ABD medyası, Rusya’nın tankere eşlik etmesi için denizaltı ve savaş gemileri görevlendirdiğini aktarmıştı.

Aralık ayının sonunda Rusya, ABD’ye diplomatik nota göndererek takibin durdurulmasını talep etti. Uluslararası hukuk çerçevesinde bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında kabul ediliyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptırım uygulanan petrol tankerlerine karşı "tam abluka" emri vermişti.

