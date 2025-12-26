DOLAR
42,9 -0,21%
EURO
50,52 0,53%
ALTIN
6.233,28 -1,02%
BITCOIN
3.825.076,28 -1,46%

AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı — Ahmet Çolakoğlu Konuştu

AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı, Devrek Öğretmenevi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısında bir araya geldi; Ahmet Çolakoğlu ve parti yöneticileri katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:21
AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı — Ahmet Çolakoğlu Konuştu

AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı

Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi

AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı, Devrek Öğretmenevi'nde yapıldı. Toplantıya parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Ev sahipliğini AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı'nın üstlendiği etkinlikte; AK Parti Zonguldak Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İl Genel Meclis Üyesi İsmet Bostancı, Kadın Kolları Başkan Vekili Özlem Doğancı, Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı ile çok sayıda partili hazır bulundu.

Toplantıda yapılan konuşmaların ardından söz alan Ahmet Çolakoğlu, katılımcılara teşekkür etti ve partinin hedeflerine ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Öncelikle bu mübarek geceye bizleri ulaştıran Yüce Allah’a şükürler olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile Türkiye yüzyılının hedefleri doğrultusunda hizmetlerimizin kesintisiz devam edeceğimizi sizlerle paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yapılan seçimlerde Devrek Belediyesini CHP’den alarak tekrardan partimize kazandırdık ve bu bizim için onur ve gururdur. Belediye başkanlarımız ile birlikte ilçemizde ve beldemizde ne yapılması gerekiyorsa ve ne sözler verildiyse hepsini bir bir hayata geçirdik ve geçirmeye de devam edeceğiz bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. İnşallah Devrek bir önceki idarelerden daha iyisine layık bizlerde bunun için canla başla çalışıyoruz. Tekrar katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum"

Toplantı, partinin yerel hizmet taahhütlerinin vurgulanması ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

DEVREK'TE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI

DEVREK'TE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI

TOPLANTIDA ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ AHMET ÇOLAKOĞLU'NUN YANI SIRA ÇOK SAYIDA PARTİLİ DE HAZIR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da kaçan yarış atları karayoluna çıktı: 6 at telef oldu, 2 yaralı
2
Yoon Suk Yeol için 10 Yıl Hapis İstemi: 'Adaleti Engelleme' Davasında Kritik Gelişme
3
AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı — Ahmet Çolakoğlu Konuştu
4
Zelenskiy, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve Jared Kushner ile Telefonda Görüştü
5
Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı
6
MHP'li Macit: Tarihi Mekanın Güncellenmesi Siyasi Söylemin En Somut İfadesi
7
Erdoğan el Burhan ile görüştü: Türkiye-Sudan iş birliğine vurgu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı