AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı — Ahmet Çolakoğlu Konuştu

AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı

Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi

AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı, Devrek Öğretmenevi'nde yapıldı. Toplantıya parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Ev sahipliğini AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı'nın üstlendiği etkinlikte; AK Parti Zonguldak Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İl Genel Meclis Üyesi İsmet Bostancı, Kadın Kolları Başkan Vekili Özlem Doğancı, Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı ile çok sayıda partili hazır bulundu.

Toplantıda yapılan konuşmaların ardından söz alan Ahmet Çolakoğlu, katılımcılara teşekkür etti ve partinin hedeflerine ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Öncelikle bu mübarek geceye bizleri ulaştıran Yüce Allah’a şükürler olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile Türkiye yüzyılının hedefleri doğrultusunda hizmetlerimizin kesintisiz devam edeceğimizi sizlerle paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yapılan seçimlerde Devrek Belediyesini CHP’den alarak tekrardan partimize kazandırdık ve bu bizim için onur ve gururdur. Belediye başkanlarımız ile birlikte ilçemizde ve beldemizde ne yapılması gerekiyorsa ve ne sözler verildiyse hepsini bir bir hayata geçirdik ve geçirmeye de devam edeceğiz bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. İnşallah Devrek bir önceki idarelerden daha iyisine layık bizlerde bunun için canla başla çalışıyoruz. Tekrar katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum"

Toplantı, partinin yerel hizmet taahhütlerinin vurgulanması ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

