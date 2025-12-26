Yoon Suk Yeol için 10 Yıl Hapis İstemi: 'Adaleti Engelleme' Davasında Kritik Gelişme

Yoon Suk Yeol için 10 Yıl Hapis İstemi

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde 'adaleti engelleme' davasında savcılık 10 yıl hapis talep etti

Güney Kore’de geçen yılın Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan ve tutuklanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Yoon için 10 yıl hapis cezası talep etti. İddianamede, Yoon’un Ocak ayında müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği gerekçesiyle 'adaleti engelleme' suçuyla yargılandığı belirtildi.

Soruşturmada ayrıca Yoon’un, sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği; sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp daha sonra imha ettiği iddiaları yer alıyor.

Yoon, bu davanın yanı sıra 'ayaklanmaya liderlik etmek' dahil farklı suçlamalara ilişkin 3 ayrı davada daha yargılanıyor. İlgili davada verilecek kararın, tutukluluk süresinin dolmasına 2 gün kala, 16 Ocak’ta açıklanmasının beklendiği bildirildi. Bu karar, Yoon’un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında ilk karara bağlanan dava olabilir.

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçen yıl 3 Aralık’ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş; bu gelişme üzerine Ulusal Meclis tarafından azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin Ulusal Meclis’in azil kararını onamasıyla resmen görevden alındı.

Hakkındaki farklı suçlamalarla açılan davalarda Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" ileri sürmüştü.

