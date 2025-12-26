Tavas Belediyesi Dayanışma Aracı Hizmete Başladı

Tavas Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak ve giyim yardımlarını daha düzenli ve erişilebilir kılmak amacıyla Dayanışma midibüsünü hizmete soktu. Araç, hayırsever vatandaşların ve belediyenin destekleriyle Tavas’ın tüm mahallelerini dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşım sağlayacak.

Hizmetin Kapsamı

Proje ile tüm ihtiyaç sahibi ailelere yerinde ve düzenli destek sunulması, yardım dağıtımında gizliliğin korunması ve erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Dayanışma Aracı, erzak ve giyim desteğini planlı şekilde ulaştırarak sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek.

Başkan Kadir Tatık'ın Açıklaması

Kimsenin kendini yalnız hissetmedi bir Tavas inşa etmek için çalıştıklarını vurgulayan Tavas belediye Başkanı Kadir Tatık, yaptığı açıklamada, "Tavas Belediyesi Dayanışma Aracı, ilçemizin tüm mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak ve giyim desteğini daha düzenli, erişilebilir ve gizlilik esasına uygun şekilde ulaştırmak amacıyla hizmet vermeye başlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda; yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, insanı merkeze alan uygulamalarla da vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, paylaşmanın ve dayanışmanın güçlendiği bir Tavas için çalışıyoruz. Bu dayanışma ağı, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle her geçen gün daha da büyüyecek. Yapılan her bağış; bir evde sofraya, bir ailede umuda, bir çocukta gülümsemeye dönüşecek. Küçük bir destek, büyük bir iyiliğin parçası olacaktır. Bu projeye destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız, detaylı bilgi almak ve katkıda bulunmak için belediyemizle iletişime geçebilirler"

TAVAS BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA ERZAK VE GİYİM YARDIMLARINI DAHA DÜZENLİ VE ERİŞİLEBİLİR KILMAK AMACIYLA DAYANIŞMA MİDİBÜSÜNÜ HİZMETE SOKTU.