AK Parti Eskişehir 2025'i Değerlendirip 2026 Vizyonunu Açıkladı

AK Parti Eskişehir 2025'i Değerlendirdi, 2026 Vizyonunu Açıkladı

Toplantı ve katılımcılar

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 2025 yılının son 26’sında bir otelin konferans salonunda düzenlediği toplantıda geriye dönük kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve 2026 yılı vizyonunu paylaştı.

Toplantıya; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti MKYK üyeleri, il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Sunumlar, veriler ve 2026 vizyonu

Toplantıda konuşmaların ardından kürsüye çıkan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, slaytlar eşliğinde 2025 yılında gerçekleştirilen hizmetlere ve yürütülen çalışmalara ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Albayrak, sunumun devamında 2026'da uygulanacak projeler ile il için öngörülen stratejileri aktardı. Ayrıca 2026 yılına özel tasarlanan logo salonda tanıtıldı ve katılımcıların dikkatine sunuldu.

Soru-cevap ve toplantının sonu

Sunumların ardından gazetecilerin soru ve görüşlerinin alındığı oturumla toplantı tamamlandı. Katılımcılar, yapılan değerlendirmelerin ve açıklanan vizyonun Eskişehir için yol haritası oluşturacağını vurguladı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK