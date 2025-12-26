DOLAR
Zelenskiy: Pazar (28 Aralık) Florida’da Trump ile Görüşeceğim

Zelenskiy, 28 Aralık Pazar Florida'da Trump ile Rusya ile barış planını ve güvenlik garantilerini görüşeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:52
20 maddelik barış planı ve güvenlik garantileri masada

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış planını görüşmek üzere Pazar günü (28 Aralık) Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.

Zelenskiy, gazetecilere gönderdiği mesajda, "Hafta sonu, sanırım Pazar günü (28 Aralık) Florida’da Başkan Trump ile bir görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, ABD ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerin son turunda ortaya çıkan ve Rusya yönetimine de gönderilen 20 maddelik plan ile güvenlik garantileri ele alınacak.

Zelenskiy, "Bu belgeleri ve güvenlik garantilerini görüşeceğiz. Hassas konulara gelince, Donbass ve Zaporijya Nükleer Santrali konularını görüşeceğiz ve elbette diğer konuları da ele alacağız" dedi.

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalarının sürdüğü kaydediliyor.

