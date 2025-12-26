Zelenskiy: Pazar (28 Aralık) Florida’da Trump ile Görüşeceğim

20 maddelik barış planı ve güvenlik garantileri masada

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış planını görüşmek üzere Pazar günü (28 Aralık) Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.

Zelenskiy, gazetecilere gönderdiği mesajda, "Hafta sonu, sanırım Pazar günü (28 Aralık) Florida’da Başkan Trump ile bir görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, ABD ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerin son turunda ortaya çıkan ve Rusya yönetimine de gönderilen 20 maddelik plan ile güvenlik garantileri ele alınacak.

Zelenskiy, "Bu belgeleri ve güvenlik garantilerini görüşeceğiz. Hassas konulara gelince, Donbass ve Zaporijya Nükleer Santrali konularını görüşeceğiz ve elbette diğer konuları da ele alacağız" dedi.

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalarının sürdüğü kaydediliyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, RUSYA İLE BARIŞ PLANINI GÖRÜŞMEK ÜZERE HAFTA SONU ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE FLORİDA'DA BİR ARAYA GELECEĞİNİ DUYURDU.