Uşakov ABD Yönetimiyle Görüştü: Kremlin Diyaloğun Sürdürülmesinde Mutabık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in danışmanı Yuri Uşakov'un ABD yönetimi yetkilileriyle görüşme yaptığını ve diyaloğun sürdürülmesine karar verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:52
Putin'e bilgi verildi; Miami görüşmeleri hatırlatıldı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov'un ABD yönetimi üyeleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Peskov, görüşme sonuçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktarıldığını, elde edilen bilgilerin analiz edildiğini ve Rusya ile ABD temsilcileri arasında temas kurulduğunu belirtti. Tarafların, diyaloğun devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Peskov ayrıca, Rusya Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere katılmak üzere hafta sonu Miami'ye gittiğini hatırlattı ve bu görüşmenin sonuçları hakkında Putin'e bilgi verildiğini söyledi.

Kremlin'in, ABD'nin barış planına nasıl baktığı sorulduğunda Peskov, planın müzakereleri baltalayabileceği endişesi nedeniyle yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Miami görüşmesi ayrıntıları

Ukrayna ile ilgili uzlaşma görüşmeleri 20 ve 21 Aralık tarihlerinde Miami'de gerçekleşmişti. ABD heyetinde Steve Witkoff, Jared Kushner ve Beyaz Saray personeli Josh Gruenbaum yer almıştı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

