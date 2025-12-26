Başkan Önür'den Çifteler Belediyesi'ne Kandil Eleştirisi

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür'den sert tepki

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, CHP’li Çifteler Belediyesi'nin mübarek kandil gecelerinde tebrik mesajı yayımlamayıp, bunun yerine İsmet İnönü'yü anma mesajı paylaşmasını eleştirerek tepki gösterdi.

Önür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin kandil gecelerinde tek bir tebrik mesajı dahi paylaşmamasını, buna karşın İnönü'yü "saygı ve rahmetle" anmasını "derin bir çelişkinin açık göstergesi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bu tutumun basit bir protokol tercihi olmadığı; aksine bir zihniyetin yansıması olduğunun altı çizildi. Önür, Türkiye'nin nüfusunun ezici çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve kandillerin milletin asırlardır yaşattığı manevi duraklar olduğunu vurguladı.

Önür'ün paylaşımından öne çıkan bölüm şu ifadelerle aktarıldı:

"Bu tutum, basit bir protokol tercihi değil; bir zihniyetin yansımasıdır. Bu ülke, nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan bir Türk yurdudur. Kandiller, bu milletin asırlardır yaşattığı manevi duraklardır. Kandil gecelerinde sessiz kalmak, milyonların inanç dünyasını yok saymak anlamına gelir. Buna karşılık, tek parti döneminde dini hayatın kamusal alandan silinmeye çalışıldığı, camilerin kapatıldığı, ezanın susturulduğu bir dönemin baş aktörlerinden birini övgüyle anmak, toplumsal hafızaya karşı ciddi bir saygısızlıktır. İsmet İnönü dönemi, müslüman Türk toplumu için sadece bir tarih başlığı değil; baskıların, yasakların ve inancın ötekileştirildiği yılların sembolüdür. Bu gerçeği görmezden gelerek yapılan "rahmet ve saygı" paylaşımları, bugün hâlâ aynı çizgide ısrar edildiğini göstermektedir. Türkiye, İsrail’i 28 Mart 1949 tarihinde devlet olarak tanıdı. Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman nüfuslu ülke olmuştur. Dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü’dür. Belediyeler ideolojik vitrinler değil, hizmet ve temsil makamlarıdır. Çifteler Belediyesi’nin, halkının inanç değerlerine bu denli mesafeli durup, toplumun büyük bir kesiminde karşılığı olmayan bir hassasiyeti ön plana çıkarması kabul edilemez. Bu tavır, ne çoğulculuktur ne de tarafsızlık; bu açık bir seçiciliktir. Biz Müslüman Türk toplumu olarak şunu net söylüyoruz: İnancımıza saygı talep etmek bir ayrıcalık değil, en temel haktır. Kandilleri görmezden gelen, milletin değerleriyle bağı kopuk anlayışlara sessiz kalmayacağız. Bu toprakların ruhunu yok sayan hiçbir yaklaşım, halkın vicdanında karşılık bulamaz. Unutulmasın: Milletin değerleriyle kavga edenler, er ya da geç milletin vicdanında kaybeder"

Önür, paylaşımında belediyelerin "hizmet ve temsil makamı" olduğunu vurgulayarak, toplumun inanç hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

AK PARTİ ÇİFTELER İLÇE BAŞKANI YAKUP ÖNÜR