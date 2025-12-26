DOLAR
Bakan Göktaş: Kadınlarımız Kalkınmanın Asli Faktörüdür — Yükselen Kadınlar Antalya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Yükselen Kadınlar' projesi Antalya'da tanıtıldı; kadın girişimciliği, üretim ve istihdam güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:53
Bakan Göktaş: Kadınlarımız Kalkınmanın Asli Faktörüdür — Yükselen Kadınlar Antalya'da

Bakan Göktaş: Kadınlarımız Kalkınmanın Asli Faktörüdür

Program ve amaç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde yürütülen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim Benim İşim' projesinin tanıtımı Antalya'da gerçekleştirildi. Programın amacı, kadınların girişimcilik projelerini desteklemek, üretim güçlerini artırmak ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Bakan Göktaş'ın mesajı

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın üreten kadınlarıyla Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, serada alın teri döken kadından, turizmde emek veren, kooperatiflerde üreten ve istihdam sağlayan kadınlara kadar herkesin şehrin kalkınmasının asli aktörü olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, proje ve yaklaşımı özetlerken şu ifadeleri kullandı: Bir ülkenin büyümesi, fikrin ürüne; emeğin gelire, üretimin pazara dönüşmesiyle mümkün olur. Ekim ayında başlatılan 'Yükselen Kadınlar Programı'nın yedi bölgede uygulanarak yerelden ulusala, hatta uluslararası alana uzanan bir girişimcilik ağı oluşturacağını ve 'Bir fikrim var' diyen kadınları bilgi, mentorluk ve rol modellerle buluşturduklarını söyledi.

Hedefler ve öncelikler

Bakan Göktaş, hedefin daha fazla işletmeyi işverenliğe taşıyan ve pazara daha güçlü bağlayan adımları hızlandırmak olduğunu kaydetti. Kadın girişimciler, bu dönüşümün olmazsa olmaz aktörleridir diyerek, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik çalışmaların merkezi ve yerel düzeyde bütüncül, etkin ve koordineli biçimde yürütüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı liderliğinde kadınların her alanda güçlenmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Şahin'in değerlendirmesi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk toplumunun kadın ve erkeğin birlikte devlet kurup yükselttiği tarihsel bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında Magna Plancia, Tomris Hatun, İlbilge Hatun, Altuncan Hatun, Türkan Hatun ve Raziye Begüm Hatun gibi tarihsel figürlere atıfta bulunarak Türk kadınının devletin ve toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Panel ve katılımcılar

Program, 'Ben de Yapabilirim' temalı İlham Veren Kadınlar paneli ile devam etti. Serik ilçesi Belek bölgesinde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, akademisyenler ve girişimci kadınlar katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

