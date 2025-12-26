Yılmaz Tunç: Karabük Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı — Türkiye'de 395 Adalet Binası

Temel atma töreninde açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Adalet Sarayı’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 395 müstakil adalet binası inşa ettiklerini belirtti. Tunç, adaletin sadece fiziki mekanlarla değil, vesayetçi ve darbeci anlayışlardan arındırılarak milletin yargısı haline getirildiğini vurguladı.

Proje ve yapım süreci

Bakan Tunç, Karabük’te yapılacak adalet sarayının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek göreve geldikleri ilk günden itibaren proje çalışmalarına başlandığını aktardı. Tunç, tören konuşmasında, "Kamu hizmet binalarımızdan bir eksiğimiz vardı. Adalet binamızın bir an önce yapılması noktasında valimiz ve milletvekillerimiz, Bakanlığımızın ilk günlerinde ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gelir gelmez, memleketimize bir adalet binası kazandıralım dediler. Biz de ilk günden itibaren hemen proje çalışmalarına başladık" ifadelerine yer verdi.

Projenin süresiyle ilgili bilgi veren Tunç, "Saraylı binamızın temelini attıktan sonra, inşallah 600 gün süresi olan bu projeyi müteahhit firma 2 yıldan önce bitirerek Karabük’ümüze bu güzel eseri kazandıracak" dedi ve adalet hizmetlerinin daha uygun ve makamına yakışır mekânlarda yürütüleceğini söyledi.

Adalet altyapısı ve reform vurgusu

Türkiye genelinde adalet altyapısına yapılan yatırımları hatırlatan Tunç, "Biz bugüne kadar Türkiye genelinde 395 müstakil adalet binası yaptık. 78 olan sayı, üç yüz doksan beşe yükseldi" dedi. Bakan, sadece bina yapmakla yetinmediklerini; eğitimin, sağlığın, ulaştırmanın ve altyapı projelerinin ülkenin fiziki ve ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmasında adaleti vesayetçi anlayıştan kurtardıklarını belirten Tunç, şu ifadeyi kullandı: "Ama biz adaleti sadece köhne binalardan ya da merdiven altı duruşma salonlarından kurtarmadık. Adaleti birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecilerin ve vesayetçilerin kontrolünden kurtardık ve milletin yargısı haline getirdik".

Anayasal reformlarla ilgili olarak Tunç, "Anayasada ‘darbeciler yargılanamaz’ anlayışı vardı. Sizin oylarınızla bunlar değişti. 30-40 yıl sonra 12 Eylül darbecileri ve 28 Şubat postmodern darbecileri yargı huzuruna çıkarıldı ve millet önünde hesap vermeleri sağlandı" dedi.

Terörle mücadele ve süreç

Türkiye’nin demokratikleşme sürecine vurgu yapan Tunç, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "İnşallah terörsüz bir Türkiye’yi de hep birlikte inşa edeceğiz. Terörden kurtulacağız ve bu noktada kararlı bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı. Terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen süreç hakkında da, "İnşallah terörün sona erdirilmesi ve terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili süreci şu anda yürütüyoruz. Terör örgütü silah bırakma kararı aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin Meclis ve ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu içinde yürütüldüğünü belirten Tunç, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına işaret ederek, terörün kalıcı olarak Türkiye gündeminden çıkarılması için kararlılıkla çalışılacağını kaydetti.

Tören ve temel atma

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyelerinin butonlara basmasıyla Karabük Adalet Sarayı'nın temeli atıldı. Bakan Tunç, konuşmasında AK Parti iktidarları döneminde Karabük'ün eğitimden sağlığa, ulaşımdan kamu hizmet binalarına kadar birçok önemli yatırım aldığını ve bugün yapılanla bu yatırımların devamının sağlandığını ifade etti.

Karabük için planlanan adalet sarayının tamamlanmasıyla, kentteki adalet hizmetlerinin daha modern ve uygun mekânlarda yürütülmesi hedefleniyor.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, KARABÜK’TE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK ADALET SARAYI’NIN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI.