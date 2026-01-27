AK Parti Heyeti Halep Ziyareti Öncesi Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı Ziyaret Etti

AK Parti Heyeti Kilis Valiliğine Ziyaret Gerçekleştirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Suriye'nin Halep kentine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmelerde Öncelik Sınır ve İnsani Durum

Ziyarette, bölgesel gelişmeler, sınır hattındaki insani durum ve Suriye'ye yönelik planlanan temaslar detaylı şekilde ele alındı. Heyet ile Vali Kalaylı arasında yapılacak çalışmalar ve koordinasyon konularında görüş alışverişi yapıldı.

Katılımcılar, planlanan temasların önemine vurgu yaparken, ziyaretin ardından karşılıklı değerlendirmeler tamamlandı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

