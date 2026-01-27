Tokat ile Musul Arasında İş Birliği Kapısı Açıldı: Kardeşlik Protokolü

Tokat ile Musul arasında yeni iş birliği kapısı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, iki şehir arasında imzalanan kardeşlik protokolünün sadece resmi bir adım olmadığını, aynı zamanda tarihi ve kültürel bağları güçlendireceğini vurguladı. Yazıcıoğlu, ziyaret ve protokolün Tokat iş dünyası için yeni fırsatlar açtığını belirtti.

Ziyaret ve basın açıklaması

Yazıcıoğlu, iş insanlarıyla birlikte gerçekleştirilen Musul ziyaretinin ardından Tokat Belediyesi Canikli Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Protokolün sanayi, turizm, kültür ve ekonomi alanlarında somut adımlar öngördüğünü söyledi.

Protokolün anlamı ve bölgesel etkiler

Başkan Yazıcıoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekerek, 'Musul ile yapılan bu protokol aslında kardeşliğimizi pekiştirecek. Bu bölgeye yabancı değiliz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Musul'da yaşanacak bir problem Türkiye'yi, Türkiye'de yaşanacak bir problem de Irak'ı etkiler' ifadelerini kullandı.

Ticari potansiyel ve Tokat'ın hedefi

Yazıcıoğlu, Musul'un ciddi bir iş potansiyeline sahip olduğunu belirterek, 'Müthiş bir iş potansiyeli var ve her açıdan bize ihtiyaçları var. Bunu da defalarca dile getirdiler. Ticaretlerinin ağırlığını Türkiye ile yaptıklarını ifade ettiler. Biz de Tokat'ın bu ticaretten pay almasını istedik. Musul kapısını araladık, bundan sonrası iş insanlarımıza kaldı' dedi.

İrtibat ofisleri ile uygulama

İmzalanan protokolün sanayi, gastronomi ve kültürel alanları kapsadığını aktaran Yazıcıoğlu, iki şehir arasında irtibat ofisleri kurulacağını açıkladı. 'Biri Musul Valiliği içerisinde, diğeri Tokat Belediyesi bünyesinde olacak iki irtibat ofisi açacağız. Bu ofisler karşılıklı raporlama yapacak, bürokratlara ve iş insanlarına kolaylık sağlayacak' sözlerine yer verdi.

Turizm, altyapı ve kültürel bağlar

Yazıcıoğlu, Musul'un Karadeniz Bölgesi'ne ilgi gösterdiğini ve DAEŞ sonrası kentte altyapı, üstyapı ile turizm alanlarında ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu belirtti. 'Karadeniz coğrafyasını çok seviyorlar. Doğamıza hayran kaldılar. Musul'da yapılacak çok iş var. Bu hassas dönemde imzalanan kardeşlik protokolü ülkemiz için de çok anlamlı' dedi.

Protokol, iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel köprüleri güçlendirmeyi hedefleyerek Tokatlı iş insanlarına yeni iş ve yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.

