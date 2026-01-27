Tokat ile Musul Arasında İş Birliği Kapısı Açıldı: Kardeşlik Protokolü

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul'la imzalanan protokolün sanayi, turizm, kültür ve ekonomi alanlarında fırsatlar yaratacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:55
Tokat ile Musul Arasında İş Birliği Kapısı Açıldı: Kardeşlik Protokolü

Tokat ile Musul arasında yeni iş birliği kapısı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, iki şehir arasında imzalanan kardeşlik protokolünün sadece resmi bir adım olmadığını, aynı zamanda tarihi ve kültürel bağları güçlendireceğini vurguladı. Yazıcıoğlu, ziyaret ve protokolün Tokat iş dünyası için yeni fırsatlar açtığını belirtti.

Ziyaret ve basın açıklaması

Yazıcıoğlu, iş insanlarıyla birlikte gerçekleştirilen Musul ziyaretinin ardından Tokat Belediyesi Canikli Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Protokolün sanayi, turizm, kültür ve ekonomi alanlarında somut adımlar öngördüğünü söyledi.

Protokolün anlamı ve bölgesel etkiler

Başkan Yazıcıoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekerek, 'Musul ile yapılan bu protokol aslında kardeşliğimizi pekiştirecek. Bu bölgeye yabancı değiliz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Musul'da yaşanacak bir problem Türkiye'yi, Türkiye'de yaşanacak bir problem de Irak'ı etkiler' ifadelerini kullandı.

Ticari potansiyel ve Tokat'ın hedefi

Yazıcıoğlu, Musul'un ciddi bir iş potansiyeline sahip olduğunu belirterek, 'Müthiş bir iş potansiyeli var ve her açıdan bize ihtiyaçları var. Bunu da defalarca dile getirdiler. Ticaretlerinin ağırlığını Türkiye ile yaptıklarını ifade ettiler. Biz de Tokat'ın bu ticaretten pay almasını istedik. Musul kapısını araladık, bundan sonrası iş insanlarımıza kaldı' dedi.

İrtibat ofisleri ile uygulama

İmzalanan protokolün sanayi, gastronomi ve kültürel alanları kapsadığını aktaran Yazıcıoğlu, iki şehir arasında irtibat ofisleri kurulacağını açıkladı. 'Biri Musul Valiliği içerisinde, diğeri Tokat Belediyesi bünyesinde olacak iki irtibat ofisi açacağız. Bu ofisler karşılıklı raporlama yapacak, bürokratlara ve iş insanlarına kolaylık sağlayacak' sözlerine yer verdi.

Turizm, altyapı ve kültürel bağlar

Yazıcıoğlu, Musul'un Karadeniz Bölgesi'ne ilgi gösterdiğini ve DAEŞ sonrası kentte altyapı, üstyapı ile turizm alanlarında ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu belirtti. 'Karadeniz coğrafyasını çok seviyorlar. Doğamıza hayran kaldılar. Musul'da yapılacak çok iş var. Bu hassas dönemde imzalanan kardeşlik protokolü ülkemiz için de çok anlamlı' dedi.

Protokol, iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel köprüleri güçlendirmeyi hedefleyerek Tokatlı iş insanlarına yeni iş ve yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, MUSUL ZİYARETİ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA TÜRKİYE...

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, MUSUL ZİYARETİ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN PROTOKOLÜN SANAYİ, TURİZM, KÜLTÜR VE EKONOMİ ALANLARINDA ÖNEMLİ FIRSATLAR OLUŞTURACAĞINI SÖYLEDİ.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, MUSUL ZİYARETİ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA TÜRKİYE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte
2
İlhan Geçit İkizce TOKİ'de — 'Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz'
3
Kahta Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi: 1 Cenaze Aracı, 2 Traktör
4
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız
5
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da Başladı
6
Siyasetin Kalbi Erzurum'da: AK Parti Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı
7
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti–CHP gerilimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları