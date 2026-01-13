Pistorius: Grönland ve Arktik'in Korunması NATO'nun Sorumluluğu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, ABD’nin Grönland siyasetiyle ilgili tartışmaların yanı sıra Avrupa savunma politikaları, İran’daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Ukrayna'ya Destek ve Ateşkes Görüşmeleri

Pistorius, Ukrayna’ya yönelik mali, insani ve muhtemel ateşkes sonrası güvenlik garantileri üzerine görüşüldüğünü belirtti. Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Rusya, Ukrayna’ya hava saldırılarını sürdürüyor ve Ukrayna’nın enerji arzı hiç olmadığı kadar kötü durumda. Soğuk bir kışın ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji altyapısını kasıtlı olarak hedef alıyor ve Ukrayna sivil halkını terörize ediyor" dedi.

Pistorius ayrıca Ukrayna'nın bu yıl için 60 milyar dolar yardım ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu yardımların verimli ve etkili kullanılması gerektiğini" ve "Ukrayna ile Avrupa arasında daha sıkı işbirliği" gerektiğini söyledi. Ateşkes ihtimaline ilişkin olarak da, "Ateşkesin gerçekleşeceği belli değil... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin barış istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Grönland ve Arktik: NATO'nun Ortak Sorumluluğu

ABD’nin açıklamaları sonrası gündeme gelen Grönland ve Arktik bölgesine değinen Pistorius, bölgenin stratejik önemine dikkat çekti. Pistorius, "Grönland çok önemlidir. Grönland Danimarka’ya aittir ve Danimarka NATO ortağıdır." ifadelerini kullandı ve ekledi: "Bu bölgeyi korumak NATO’nun görevidir, NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğudur."

Pistorius, Avrupa'nın bölgedeki güvenlik görevinde aktif rol oynayacağını belirterek, "Sadece askerlerin varlığıyla burayı kapsamlı bir şekilde koruyamayız. Mesele gözetimdir. Mesele devriye... keşif ve düzenli tatbikatlar yaparak orada olduğumuzu göstermek" dedi. Ayrıca Grönland’da insansız hava araçları sistemlerinin kurulmasının desteklenebileceğini de sözlerine ekledi.

AB Temsilcisinin Değerlendirmeleri

Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran’daki gelişmeler ve Grönland konularında detaylı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Almanya’nın Avrupa savunmasındaki rolüne dikkat çekerek, "Litvanya’da NATO’nun varlığının güçlü bir omurgasını oluşturuyorsunuz. Almanya aynı zamanda Ukrayna’ya en büyük askeri desteği sağlayan ülke" dedi.

Kallas, Rusya’nın diplomasiye yanıtının "yıkım ve ölüm" olduğunu belirterek, Ukrayna’ya yönelik desteği sürdüreceklerini ve önümüzdeki iki yıl için 90 milyar euro kredi taahhüdünde bulunduklarını söyledi. Ayrıca yeni yaptırım paketinin önümüzdeki ay sonuçlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

İran ve Yaptırımlar

Kallas, İran’daki protestolara ilişkin olarak rejimin sert bastırma yöntemlerini eleştirdi: "Güvenlik güçlerinin sert ve acımasız tepkisi kabul edilemez." AB'nin İran'a karşı mevcut yaptırımlarını hatırlatan Kallas, insan hakları ihlalleri ve nükleer yayılma ile Rusya’ya verdiği destek nedeniyle ek yaptırımların gündemde olduğunu belirtti. "Belki Suriye’deki Baas rejimi gibi olacak ve sürpriz bir şekilde düşecekler" değerlendirmesini de paylaştı ancak bunun belirsizliğine vurgu yaptı.

Transatlantik İlişkiler ve NATO İçindeki Tartışmalar

Kallas, ABD’nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu ama ilişkilerin eskisi gibi olmadığını ifade etti: "Her ittifakta açık anlaşmazlık anları olur, ancak Avrupa 80 yıllık transatlantik ilişkilerini çöpe atmayacaktır." Grönland tartışmasının NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirten Kallas, Danimarka ve diğer üye ülkelerle kapalı kapılar ardında seçenekleri tartıştıklarını söyledi.

Sonuç olarak, Berlin görüşmesi NATO ve AB içinde Grönland ile Arktik güvenliğinin tartışılmasını hızlandırdı; hem Almanya hem de AB yetkilileri bölgenin korunmasının çok taraflı iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

