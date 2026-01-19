Yılmaz Tunç: Erdoğan krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ın krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ettiğini ve Türkiye'nin vicdani küresel duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 00:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 00:38
Yılmaz Tunç: Erdoğan krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ediyor

Yılmaz Tunç: Erdoğan krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ediyor

Adalet Bakanı’nın sosyal medya mesajı ve Türkiye’nin küresel duruşu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmede bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin ortasında dengeyi, kaosun içinde adaleti temsil etmektedir"

Paylaşımında ayrıca 'uluslararası hukuku yok sayanlara karşı net, mazlumun hakkını savunurken tereddütsüz' notunu düşen Tunç, Türkiye'nin liderlikle ilgili bakışını şu sözlerle özetledi:

"Türkiye, bu liderlikle gücünü değil meşruiyetini; çıkarını değil vicdanı esas alan bir küresel duruş sergilemektedir"

Tunç'un açıklaması, hükümetin dış politika ve adalet vurgusunu öne çıkarırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRİZLERİN ORTASINDA DENGEYİ...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRİZLERİN ORTASINDA DENGEYİ, KAOSUN İÇİNDE ADALETİ TEMSİL ETMEKTEDİR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz Tunç: Erdoğan krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ediyor
2
Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi
3
NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile Grönland'ı Görüştü
4
Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor
5
Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi
6
Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması
7
Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları