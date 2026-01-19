Yılmaz Tunç: Erdoğan krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ediyor

Adalet Bakanı’nın sosyal medya mesajı ve Türkiye’nin küresel duruşu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmede bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin ortasında dengeyi, kaosun içinde adaleti temsil etmektedir"

Paylaşımında ayrıca 'uluslararası hukuku yok sayanlara karşı net, mazlumun hakkını savunurken tereddütsüz' notunu düşen Tunç, Türkiye'nin liderlikle ilgili bakışını şu sözlerle özetledi:

"Türkiye, bu liderlikle gücünü değil meşruiyetini; çıkarını değil vicdanı esas alan bir küresel duruş sergilemektedir"

Tunç'un açıklaması, hükümetin dış politika ve adalet vurgusunu öne çıkarırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

