Kula Belediyesi 2026 İlk Meclisinde 'Ret' Oyları Kararları Engelledi

Kula Belediyesi 2026 yılının ilk meclis toplantısında karar çıkmadı

Kula Belediyesi’nin 2026 yılının ilk meclis toplantısı, 'ret' oylarının belirleyici olduğu oturumlardan biri olarak kayıtlara geçti. Gündemdeki birçok teklif, meclis çoğunluğunun ret oyu kullanması nedeniyle kabul edilmedi ve oturum gergin, soğuk bir atmosfer içinde sona erdi.

Taşınmaz satışı gündemi tartışma yarattı

Toplantıda öne çıkan konulardan biri, 12 madde kapsamında görüşülen toplam 21 taşınmazın satışıydı. Söz konusu satışlar, Cumhur İttifakı ve CHP’li bazı meclis üyeleri ile bir bağımsız üyenin ret oyu vermesiyle meclisten geçmedi. Böylece taşınmaz satışlarına ilişkin kararlar alınamadı.

Parti içi görüş ayrılıkları dikkat çekti

Toplantıda ayrıca, CHP’li belediye başkanı tarafından meclise sunulan bazı gündem maddelerine aynı partiden CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi, parti içi görüş ayrılıklarını gündeme taşıdı. Bu durum, yeni yılın ilk meclis toplantısında ittifakların çatladığı izlenimini güçlendirdi.

Sonuç: Kararlar çıkmadı

Yeni yılın ilk meclis oturumu, kararların alınamadığı, ret oylarının gündeme damga vurduğu bir tabloyla tamamlandı. Meclisteki bu sonuç, ilerleyen oturumlarda gündeme gelecek maddeler için belirsizlik oluşturdu.

