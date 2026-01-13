Vahap Seçer: Mersin’in değerlerine tüm kent sahip çıkmalı

Toplantı ve gündem

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi.

Toplantıda birimlerden gelen 37, komisyonlara havale edilen 19 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 57 madde görüşüldü.

2025 değerlendirmesi ve 2026 hedefleri

Toplantının açılışında Başkan Seçer, 2025 yılı meclis çalışmalarını değerlendirerek geçtiğimiz yıl alınan oy birliğiyle kararların kent yönetimine olumlu yansıdığını söyledi. Parti ayrımı gözetmeksizin ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Seçer, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Seçer, 2026 yılının büyük projelerin ve yüksek yatırımların yılı olacağını ifade ederek ulaşımdan sosyal politikalara, tarımdan imara kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti.

Mali durum

Belediyenin mali yapısına değinen Seçer, geçmişte milyarları bulan SGK ve vergi borçlarının büyük ölçüde azaltıldığını belirterek, borcun yıllık gelire oranının %158’lerden %25 seviyelerine düştüğünü söyledi. Bu tablonun güçlü bir mali disiplinin göstergesi olduğunu vurgulayan Seçer, yurtdışı kredi imkanlarının da yeniden açıldığını dile getirdi.

Devam eden ve planlanan projeler

Başkan Seçer, projeler hakkında bilgi vererek şunları aktardı: Hal Katlı Kavşağının kısa süre içinde tamamlanacağı, 2026 yılı içinde Mezitli Kuyuluk Katlı Kavşağının yapımına başlanacağı açıklandı.

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin ilk etabının ilk 6 ay içinde başlayacağı belirtildi. Ayrıca Tarsus'ta çocuk kampüsü, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu; Anamur'da kültür merkezi projelerinin de aralarında bulunduğu birçok yatırımın 13 ilçede hayata geçirileceği ifade edildi.

"Biz bugünü değil, Mersin’in 10-20 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz" sözleriyle hedeflerin uzun vadeli olduğu vurgulandı.

Kırsal mahallelerde indirimli su tarifesi

Kırsal mahallelerde uygulanan indirimli su tarifesi gündeme geldi. MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, yasal düzenlemeler doğrultusunda kırsal mahalle statüsünün yeniden belirlenmesi halinde indirimli tarifenin devam edeceğini anlattı. Başkan Seçer ise süreç netleşene kadar kırsal mahalleler için okuma ve tahsilat yapılmadığını ifade etti.

Mersin İdman Yurdu ve belediyenin rolü

Gündemin önemli başlıklarından biri olan Mersin İdman Yurdu konusunda Seçer, yasalar gereği belediyelerin profesyonel spor kulüplerine doğrudan maddi destek veremeyeceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak tesis tahsisi ve altyapı desteği gibi yasal çerçevedeki tüm imkanların sağlandığını belirtti.

"Mersin’in değerlerine sadece belediye başkanları sahip çıkamaz. Bu kentin iş insanı, yöneticisi, taraftarı herkes sorumluluk almalıdır" dedi.

Diğer kararlar ve kapanış

Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Bazı taşınmazların satın alınması ile belediyeye ait arsa, konut ve işyerlerine ilişkin yönetmelik değişiklikleri oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Meclis, gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

