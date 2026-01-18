AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' İle Kış Saha Çalışmaları Başladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul’un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı. Program kapsamında vatandaşlarla birebir temas kurularak talep ve beklentiler yerinde dinlendi.

Saha programının katılımcıları ve bölgeler

İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katıldığı saha ziyaretlerinde Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt başta olmak üzere çok sayıda ilçede esnaf ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirildi. Özdemir, Bayrampaşa’daki programlarda esnaf ve hemşehrilerle bir araya geldi.

"Her mahallesiyle İstanbul" anlayışıyla sahadayız

İl Başkanı Abdullah Özdemir saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın kongre sürecinin ardından geride kalan yaklaşık bir yıllık dönemin teşkilat yapılanması ve milletle kurulan bağ açısından önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Özdemir, mahalle teşkilatlarının nitelik ve nicelik olarak güçlendirildiğini, il-ilçe-mahalle hattında iletişimin daha etkin hale getirildiğini vurgulayarak bu çalışmaların en somut sonuçlarından birinin 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul ailesine katılması olduğunu belirtti. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve gençlerle kurulan temasların saha çalışmalarının temel unsurları arasında yer aldığına dikkat çekti ve çalışmaların 2026 yılında daha da genişletileceğini söyledi.

Sokak gönüllüleriyle hane hane ziyaret

AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın yürüttüğü Sokak Gönüllüleri çalışması kapsamında 130 bin teşkilat mensubu sahada aktif rol alıyor. Özdemir, İstanbul’un her mahallesine hane hane ulaşmayı hedeflediklerini ve kış dönemi boyunca milletvekilleriyle birlikte İstanbul’un tüm bölgelerinde saha çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.

"11,5 milyon üyemizin tamamını ziyaret edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise partinin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını belirterek, bunun sadece rakamsal bir başarı değil milletle kurulan güçlü bağın göstergesi olduğunu vurguladı. Büyükgümüş, başlatılan yeni program kapsamında AK Parti’nin 11,5 milyonu aşkın üyesinin tamamının evinde ya da iş yerinde ziyaret edileceğini; bu ziyaretlerde Türkiye’nin geleceğine dair başlıkların, ekonomi programının ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin üyelerle istişare edileceğini ve tüm üyelerin parti çalışmalarına ve sandık bazlı faaliyetlere aktif şekilde davet edileceğini söyledi.

Sahadan merkeze, ortak akılla "Türkiye Yüzyılı" hedefleri

İstanbul’daki saha çalışmalarının Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen üye seferberliğiyle eş zamanlı ve uyumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor. Kış ayları boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de sahada teşkilatlarla birlikte çalışacağı ifade edildi.

