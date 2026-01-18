AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' Kış Saha Çalışmaları Başladı

AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' kış saha çalışmaları start aldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı. Programa, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı; vatandaşlarla birebir temas kurulup talep ve beklentiler yerinde dinlendi.

Saha programı: İl yönetimi ve milletvekilleri sahada

Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçede yürütülen çalışmalarda İstanbul milletvekilleri kendi bölgelerinde sahaya inerken; İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilçe başkanları da bizzat vatandaş buluşmalarına katıldı. Özdemir, Bayrampaşa'daki programlarda esnaf ve hemşehrilerle bir araya geldiğini aktardı.

Çıktılar ve hedefler

İl Başkanı Abdullah Özdemir, kongre sürecinin ardından geçen yaklaşık bir yıllık dönemin teşkilat yapılanması ve milletle kurulan bağ açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Özdemir, mahalle teşkilatlarının nitelik ve nicelik olarak güçlendirildiğini, iletişimin il, ilçe, mahalle hattında daha etkin hale getirildiğini vurgulayarak bu çalışmaların en somut çıktılarından birinin 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul ailesine katılması olduğunu söyledi.

Çarşı, pazar ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların talepleri doğrudan dinlenirken, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve gençlerle kurulan temasların da saha çalışmalarının temel unsurları arasında yer aldığı belirtildi. Özdemir, 2026 yılında bu çalışmaların daha da genişletileceğini ifade etti.

Sokak Gönüllüleri: Hane hane hedef

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın yürüttüğü Sokak Gönüllüleri çalışması kapsamında 130 bin teşkilat mensubunin sahada aktif rol aldığı açıklandı. Özdemir, İstanbul'un her mahallesine hane hane ulaşmayı hedeflediklerini belirtti ve kış dönemi boyunca milletvekilleriyle birlikte tüm bölgelerde saha çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

Üye seferberliği ve ziyaret planı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise partinin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, bunun sadece rakamsal bir başarı değil; milletle kurulan güçlü bağın göstergesi olduğunu vurguladı. Büyükgümüş, başlatılan yeni program kapsamında AK Parti'nin 11,5 milyonu aşkın üyesinin tamamının evinde veya iş yerinde ziyaret edileceğini; bu buluşmalarda Türkiye'nin geleceğine dair başlıklar, ekonomi programı ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin üyelerle istişare edileceğini söyledi. Ayrıca tüm üyelerin parti çalışmalarına ve sandık bazlı faaliyetlere aktif şekilde davet edileceği belirtildi.

Sahadan merkeze: Eşgüdümlü çalışma

İstanbul'daki saha çalışmaları, Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen üye seferberliğiyle eş zamanlı ve uyumlu şekilde ilerliyor. Kış ayları boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de sahada teşkilatlarla birlikte çalışacağı ifade edildi.

"Her Mahallesiyle İstanbul" anlayışıyla yürütülen kış dönemi saha çalışmaları, hem örgüt yapısının güçlendirilmesini hem de vatandaşla kurulan doğrudan bağın derinleştirilmesini amaçlıyor.

AK Parti İstanbul Teşkilatı kış dönemi saha çalışmalarına başladı