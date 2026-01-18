Bayırcı: Kütahya'da Gençlik Yatırımları ve KYK İmkanları Göz Ardı Edilemez

İsmail Çağlar Bayırcı, KYK yerleşimleri, aylık 900 TL destek ve yeni gençlik merkezleriyle Kütahya'da gençlere sunulan imkânların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:11
Bayırcı: Kütahya'da Gençlik Yatırımları ve KYK İmkanları Göz Ardı Edilemez

Bayırcı: "Gençlere sunduğumuz imkânlar göz ardı edilmemeli"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, gençlere yönelik hizmet ve yatırımların öncelikler arasında olduğunu vurgulayarak, Kütahya'da bu yıl da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamına yakınının yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Gençlerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılandığını belirten Bayırcı, KYK yurtlarında kalan bir öğrencinin aylık 900 TL karşılığında barınma, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, elektrik, su ve diğer temel hizmetlerden faydalandığını ifade etti.

Bu hizmetlerin kamuoyunda yeterince gündeme getirilmediğini belirten Bayırcı, gençlere sunulan imkânların göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bayırcı ayrıca, AK Parti belediyelerinin geçmişten bu yana sosyal hizmetleri ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırma anlayışıyla hareket ettiğini ve bu yaklaşımın bugün de sürdüğünü aktardı.

Yeni yatırımlar yakında hizmete girecek

Bayırcı, Kütahya'da gençlere yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini bildirerek, Balıklı Mahallesi'nde yapımı süren gençlik merkezinin ve restorasyonu devam eden bir konağın yıl içerisinde gençlerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün eski binasının bulunduğu alana, yüzme havuzunun da yer alacağı yeni bir gençlik merkezi yapılmasına yönelik proje sürecinin devam ettiği ve proje ihalesinin tamamlandığı bilgisini paylaşan Bayırcı, Simav ilçesinde de yeni bir gençlik merkezi inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

Bayırcı, Kütahya genelinde gençlere, vatandaşlara ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI, GENÇLERE YÖNELİK HİZMET VE YATIRIMLARIN...

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI, GENÇLERE YÖNELİK HİZMET VE YATIRIMLARIN ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALDIĞINI BELİRTEREK, KÜTAHYA'DA BU YIL DA KYK YURTLARINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN TAMAMINA YAKINININ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: 'Hamaney hasta bir adam, İran'da yeni liderlik zamanı'
2
AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' İle Kış Saha Çalışmaları Başladı
3
AK Parti İstanbul'da 'Her Mahallesiyle İstanbul' Kış Saha Çalışmaları Başladı
4
BBP Lideri Mustafa Destici Mescid-i Nebevi’de Vatandaşlarla Buluştu
5
Bayırcı: Kütahya'da Gençlik Yatırımları ve KYK İmkanları Göz Ardı Edilemez
6
Ayn el-Esed Üssü: ABD Tamamen Çekildi, Irak Ordusu Devraldı
7
AB-Mercosur ticaret anlaşması imzalandı: 25 yıllık müzakereler sonuçlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları