Bayırcı: Kütahya'da Gençlik Yatırımları ve KYK İmkanları Göz Ardı Edilemez

Bayırcı: "Gençlere sunduğumuz imkânlar göz ardı edilmemeli"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, gençlere yönelik hizmet ve yatırımların öncelikler arasında olduğunu vurgulayarak, Kütahya'da bu yıl da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamına yakınının yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Gençlerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılandığını belirten Bayırcı, KYK yurtlarında kalan bir öğrencinin aylık 900 TL karşılığında barınma, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, elektrik, su ve diğer temel hizmetlerden faydalandığını ifade etti.

Bu hizmetlerin kamuoyunda yeterince gündeme getirilmediğini belirten Bayırcı, gençlere sunulan imkânların göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bayırcı ayrıca, AK Parti belediyelerinin geçmişten bu yana sosyal hizmetleri ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırma anlayışıyla hareket ettiğini ve bu yaklaşımın bugün de sürdüğünü aktardı.

Yeni yatırımlar yakında hizmete girecek

Bayırcı, Kütahya'da gençlere yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini bildirerek, Balıklı Mahallesi'nde yapımı süren gençlik merkezinin ve restorasyonu devam eden bir konağın yıl içerisinde gençlerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün eski binasının bulunduğu alana, yüzme havuzunun da yer alacağı yeni bir gençlik merkezi yapılmasına yönelik proje sürecinin devam ettiği ve proje ihalesinin tamamlandığı bilgisini paylaşan Bayırcı, Simav ilçesinde de yeni bir gençlik merkezi inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

Bayırcı, Kütahya genelinde gençlere, vatandaşlara ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

