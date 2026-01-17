Ayn el-Esed Üssü: ABD Tamamen Çekildi, Irak Ordusu Devraldı

Irak Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildiğini ve üssün Irak ordusuna devredildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 23:55
Ayn el-Esed Üssü Irak Ordusuna Devredildi

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Anbar vilayetindeki en büyük tesislerden biri olan Ayn el-Esed Üssünden ABD güçlerinin tamamen çekildiğini ve üssün yönetiminin Irak ordusu tarafından devralındığını açıkladı.

Genelkurmay İncelemesi ve Görev Talimatları

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallahın, operasyonlardan sorumlu kurmay başkan yardımcıları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte üssü ziyaret ederek yeni görev dağılımını bizzat denetlediği bildirildi. Yarallah'ın, üssün altyapı ve lojistik imkanlarını yerinde inceleyerek birimlerin tam harbe hazırlık seviyesine ulaştırılması talimatını verdiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı, Ayn el-Esed'in stratejik önemine vurgu yaparak, üssün tam güvenliğinin sağlanması için tüm askeri sınıflar arasında yüksek koordinasyon ve ekip ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Düzenlemeleri ve Birlik Konumlanması

Savunma Bakanlığı, üssün güvenliği ve idaresi kapsamında 65. Özel Kuvvetler Tugayı ve bağlı taburların sahada görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca, Irak Hava Kuvvetleri ile Kara Havacılık Komutanlığına ait karargahların da üs içerisinde yerlerini aldığı bildirildi.

Üssün Kısa Tarihçesi

Ayn el-Esed Üssü, 2003 yılındaki Irak işgali sırasında ABD Deniz Piyadeleri tarafından ele geçirildi ve işgal döneminde ABD'nin Irak'ın batısındaki ana lojistik merkezlerinden biri haline geldi. Irak ordusunun üssü bir süre yönetmesinin ardından, 2014'te DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesiyle ABD liderliğindeki koalisyon güçleri üsse geri döndü. Üs, terörle mücadelede hava operasyonlarının merkezi ve yerel güçlerin eğitim kampı olarak kritik bir rol oynadı.

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin Irak'taki en büyük tesislerinden biri olan Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nün ABD'nin tamamen çekilmesinin ardından Irak ordusu tarafından devralındığını açıkladı.

