AK Parti'li Yalçın: Suriye'de terör devleti tasfiye aşamasında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Suriye vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Balıkesir’deki konuşmasında Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, gelinen noktada hem rejimin devrildiğini hem de terör yapılanmasının tasfiye aşamasına geldiğini belirterek sürecin Türkiye açısından önemine işaret etti.

Balıkesir ziyareti ve temaslar

Yalçın, Balıkesir Valiliğini ziyaret ederek Vali İsmail Ustaoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Yalçın, toplantı serisinin il teşkilatlarıyla yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgilerin AK Parti’nin insan hakları siyasetini şekillendiren temel veriler olduğunu vurguladı.

Dünya siyaseti ve Türkiye’nin hazırlığı

Yalçın, dünya siyasetinin öngörülemez bir döneme girdiğini, insan hakları ve uluslararası kurumların giderek göz ardı edildiğini söyledi. Bu koşulların hazırlıklı olanlarla olmayanlar arasındaki farkı belirleyeceğini ifade eden Yalçın, güçlü bir siyasal irade ve hazırlıklı bir devlet yapısının Türkiye’yi bu süreçte avantajlı kıldığını söyledi.

Türkiye’nin iç ve dış politika yaklaşımı

AK Parti iktidarının Cumhur İttifakı ile birlikte ülkenin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik bir siyaset izlediğini kaydeden Yalçın, savunma sanayii yatırımlarından toplumsal birlik projelerine kadar pek çok alanda yeni bir döneme girildiğini belirtti. Yalçın, Türkiye’nin bir yandan ‘terörsüz Türkiye’ inisiyatifini konuştuğunu, diğer yandan çevre coğrafyaları yakından izlediğini ve güvenlik politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Suriye değerlendirmesi

Yalçın, Suriye’de 15 yıl boyunca Türkiye sınırında bir terör devleti kurulmak istendiğini, bu projenin arkasında çok sayıda uluslararası aktörün bulunduğunu ve terör örgütlerine binlerce tır dolusu silah sevkiyatı yapıldığını hatırlattı. AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tutarlı ve bütünlüklü bir dış politika yürüttüğünü belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelinen noktada hem rejim devrildi hem de terör yapılanması tasfiye aşamasına geldi".

Yalçın, Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekerek bu süreçle birlikte SDG’nin ortadan kalkacağı ve PKK’nın Suriye’den tamamen temizleneceği bir döneme girildiğini ifade etti. Bu gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği ve bölgesel istikrar açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Mülteci politikası ve muhalefet eleştirisi

Yalçın, muhalefetin geçmişte Suriyelilerle ilgili kullandığı söylemleri eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Suriyeliler benim kardeşimdir" sözünün sahada karşılık bulduğunu, Türkiye’nin misafirperverliğinin bugün olumlu yansımalar doğurduğunu belirtti. Suriyelilerin ülkelerine dönüp ülke için mücadele verdiklerinde Türkiye ile paralel hareket ettiklerini, bunun kardeşlik bağlarının sonucu olduğunu söyledi.

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulunan Yalçın, muhalefetin Suriye politikasını yarım anlamış olduğunu, etnik kimlikler üzerinden yaklaşımın yanlış olduğunu vurguladı. Türkiye’nin tüm Suriyelileri; Türk, Arap, Kürt ayrımı yapmadan komşu ve kardeş olarak gördüğünü ifade etti.

Gelecek perspektifi

Yalçın, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de bölgesinde terörle mücadeleye devam edeceğini, buna karşın komşularıyla iyi ilişkiler kurmak isteyen tüm taraflarla ilişkileri muhafaza ederek bölgesel güvenlik ve huzur iklimini inşa etmeye çalışacaklarını söyledi. Muhalefete de konuları ciddiyetle ele alma çağrısında bulundu.

Öne çıkan ifadeler: "15 yıl boyunca sınırda terör devleti kurulmak istendi", "Gelinen noktada hem rejim devrildi hem de terör yapılanması tasfiye aşamasına geldi", "Suriyeliler benim kardeşimdir".

