Davut Gürkan: İyi ki AK Parti, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var - Mustafakemalpaşa ziyareti

Davut Gürkan Mustafakemalpaşa'da Saha Çalışmalarını Sürdürdü

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, saha çalışmaları kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde bir dizi programa katıldı. Programına Mustafakemalpaşa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ile başlayan Gürkan, daha sonra muhtarlar ve esnafla bir araya geldi.

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Gürkan, AK Parti’nin sadece seçim dönemlerinde sahaya çıkan bir parti olmadığını vurgulayarak, seçimlerden sonra da sahada olduklarını belirtti.

Gürkan, üye çalışmalarına değinerek sahada özveriyle çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve belirlenen hedeflerin başarıyla yakalandığını söyledi. AK Parti teşkilatlarının sahadaki gücünün yapılan çalışmalarla ortaya çıktığını ifade eden Gürkan, hizmet odaklı anlayışa dikkat çekerek 24 yıllık AK Parti iktidarında hayata geçirilen hizmetlere işaret etti. Gürkan, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak İyi ki AK Parti var, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var dedi.

Ulaşım Zammına Sert Eleştiri

Gürkan, ulaşım zamlarına özellikle dikkat çekerek görevde oldukları günden bu yana Bursa’da toplu ulaşım ücretlerinin ciddi oranda artırıldığını belirtti. Ulaşım bedelinin 12 TL’den 40 TL’ye çıktığını vurgulayan Gürkan, "Yüzde 15 gibi gösterilen zamların gerçekte yüzde 40’lara varan artışlar olduğu ortada" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ayrıca örnekler vererek 8,5 TL’den 10 TL’ye, 30 TL’den 40 TL’ye çıkan rakamların vatandaşın cebini yaktığını ifade etti.

Mustafakemalpaşa'ya Yapılan Yatırımlar

AK Parti döneminde ilçeye yapılan yatırım ve projelere de değinen Gürkan, son 23 yılda Mustafakemalpaşa’ya 12,6 milyar TL’lik yatırım kazandırıldığını söyledi. Söz konusu yatırımlar arasında Millet Bahçesi, Gençlik ve Kültür Merkezi, TOKİ projeleri ve Devlet Su İşleri yatırımları yer aldı.

Teşkilatın Sahadaki Rolü ve Üye Çalışmaları

Konuşmasının sonunda teşkilatın sahadaki önemine vurgu yapan Gürkan, vatandaşlardan gelen her talebin kendileri için önemli olduğunu belirterek hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut ise üye çalışmaları kapsamında 1.500 yeni üyenin AK Parti ailesine katıldığını ifade ederek, bunun teşkilatın sahada olmasının ve vatandaşa dokunmasının sonucu olduğunu belirtti. Turgut, teşkilat olarak ilçede girilmedik sokak, ulaşılmadık mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda AK Parti ailesine katılan yeni üyelere, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından takdim edildi.

Muhtarlar, Esnaf Ziyaretleri ve Vefa Buluşması

Toplantının ardından Gürkan, Mustafakemalpaşa ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluşarak istişarelerde bulundu. Program kapsamında Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını ve Mustafakemalpaşa Pazaryeri’ni ziyaret eden Gürkan, esnafın talep ve sorunlarını dinledi. Gürkan’ın son durağı ise önceki dönem milletvekillerinden Ali Osman Salı tarafından düzenlenen vefa buluşması oldu. Buluşmada önceki dönem AK Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelinerek istişareler gerçekleştirildi.

