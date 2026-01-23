İnegöl'de Alanyurt'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İçin Çalışmalar Başladı

İnegöl'de Alanyurt'ta yeni yüzme havuzu projesi başlıyor

İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesindeki Yunusemre Mahallesi'nde hayata geçirilecek yeni yüzme havuzu için çalışmalara başladı. Belediye Ek Hizmet Binası önündeki alanda inşa edilecek tesis, Spor Totot Teşkilatı iş birliğinde şehre kazandırılacak.

Proje detayları

Tesis, 625 m2 bodrum kat ile 966 m2 zemin kat olarak planlandı. Ana havuz, 12.5x25 metre ölçülerinde, 5 kulvarlı yarı olimpik formatında; derinliği ise 140-180 cm arasında değişecek. Çocuklar için ayrılan havuz ise 4x6 metre ölçüsünde ve 50 cm derinlikte olacak.

Havuzun yanında hizmet verecek Gastro Ekspres isimli bir kafe de projede yer alıyor. Tesis ayrıca soyunma odaları, duşlar ve teknik bölümler gibi altyapı alanlarına sahip olacak.

Başkan Taban yerinde inceledi

2025 yılı Şubat ayında Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Belediye Başkanı Alper Taban arasında imzalanan protokolün ardından, Kasım ayında yer teslimi yapılan alanda yapım çalışmalarına başlandı. Başkan Taban, beraberindeki heyetle hafriyat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı alanda incelemelerde bulundu.

Projeye ilişkin açıklamasında Başkan Taban, "Havuzla birlikte burada Gastro Ekspres isimli yeni bir kafe formatımız da uygulanacak. Burada bir yandan havuz hizmeti verilirken yanında otoparkları, kafeteryası ile sosyal bir alan sunulmuş olacak. Aynı zamanda diğer havuzumuzdan farklı olarak çocuk havuzumuz da yer alıyor. 24 m2’lik bir havuz olacak. Çocuk havuzumuzun derinliği 50 cm, diğer yarı olimpik havuzumuz da 5 kulvarlı, 140 cm’den 180 cm’ye kadar derinlik değişiyor. İçerisinde soyunma odaları, duşları, teknik bölümleriyle güzel bir tesis olacak. Bölgenin güzel bir sosyal alanı da olacak. Hemen karşıda Gökhan Çakır Parkımız var. Birbirini tamamlayacak" dedi.

Hedef: Eylül ayında hizmete açmak

Kasım ayının ilk haftasında müteahhit firmaya yer teslimi yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, projenin 300 günlük yapım süresi olduğunu ve hava koşullarına bağlı olmak üzere Eylül ayında tesisin hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti. Taban, çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti.

Yunusemre'ye kültür ve dönüşüm adımları

Başkan Taban, bölgede mevcut Ek Hizmet Binası'nda revizyon yapılacağını ve burada bir nöbetçi kütüphane oluşturmayı planladıklarını söyledi. Taban, "Spor tesisi, eğitim alanı gibi birbirini tamamlayan alanları burada toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yunusemre Mahallesi'nde yürütülen Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının sürdüğünü belirten Taban, Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulduğunu ve sürecin site yöneticileri ve vatandaşlarla yapılacak görüşmelerin ardından uygulamaya geçirileceğini aktardı.

